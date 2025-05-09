Gerilim sürüyor: Pakistan'da "Ulusal Sağlık Acil Durum Merkezi" kuruldu

Hindistan'ın düzenlediği saldırının ardından Pakistan'da, acil durumlara yanıt kabiliyetinin artırılması için Ulusal Sağlık Acil Durum Merkezi kuruldu.

Dawn gazetesinin haberine göre, Hindistan ve Pakistan arasında yaşanan gerilimin ardından Pakistan Sağlık Bakanlığı, acil durumlara karşı alınan önlemleri açıkladı.

Muhtemel krizlere karşı önlem alınabilmesi için Ulusal Sağlık Acil Durum Merkezi'nin kurulduğu belirtilen açıklamada, bu merkezin diğer bölgelerle ve sağlık kuruluşlarıyla 7 gün 24 saat koordinasyonda kalacağı belirtildi.

Hindistan'ın saldırısının ardından, başkent İslamabad'da sağlık çalışanlarının izinleri iptal edilmiş, Pencap eyaletinde hastane yataklarının yüzde 50'si acil durumlar için ayrılmıştı.