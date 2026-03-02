Gerilim tırmandı, piyasalar hareketlendi: Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
ABD’nin İsrail ile birlikte İran’a saldırı başlatmasının ardından piyasalarda risk algısı arttı. İstanbul serbest piyasada dolar haftaya 43,9690 liradan, euro ise 51,7970 liradan başladı.
Kaynak: AA
ABD'nin İsrail ile birlikte İran’a saldırı başlatması, piyasalarda risk algısını yükseltti.
İstanbul serbest piyasada dolar 43,9690 liradan, euro 51,7970 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 43,9670 liradan alınan dolar, 43,9690 liradan satılıyor. 51,7950 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 51,7970 lira oldu.
Cuma günü doların satış fiyatı 43,9600, euronun satış fiyatı ise 51,8810 lira olmuştu.