Gerilim tırmanıyor: İsrail havayolu şirketi, yolcu uçaklarını yurt dışına çıkarmaya başladı
İsrail'de havayolu şirketi El Al, İRan ile yaşanan çatışmalar nedeniyle Ben Gurion Havalimanı'ndaki yolcu uçaklarını tahliye etmeye başladı. Uçakların hangi ülkeye götürüldüğüne ilişkin bilgi ise paylaşılmadı.
Kaynak: AA
İsrail hava yolu şirketi El Al, İran'ın saldırılara olası misillemesi nedeniyle Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'ndaki yolcu uçaklarını yurt dışına tahliye etmeye başladı.
İsrail Havalimanları İdaresi Sözcüsü Lisa Drir, El Al'ın Ben Gurion Havalimanı'ndaki yolcu uçaklarını tahliye etmeye başladığını belirtti.
Drir, El Al'ın yolcu uçaklarının yurt dışına tahliye edildiğini belirtirken hangi ülkeye götürüldüğüne ilişkin ise bilgi vermedi.
İsrail, sabah erken saatlerde İran'a 200'den fazla uçakla hava saldırıları düzenlediğini duyurmuştu.
Saldırılar sonrası İsrail ordusu, İran'ın düzenlenen saldırıların ardından misilleme için İsrail'e karşı 100'den fazla insansız hava aracı (İHA) yönlendirdiğini açıklamıştı.