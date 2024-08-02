Gerilimde son perde: AYM'nin web sitesine erişilemiyor

İktidar ile Anayasa Mahkemesi (AYM) arasındaki gerilim tırmanıyor. Yüksek Mahkeme'nin İletişim Başkanlığı'na ilişkin kararının sosyal medyadaki paylaşımı kaldırıldı. Öte yandan AYM'nin web sitesine de bir süredir ulaşım sağlanamıyor.

İktidar ile Anayasa Mahkemesi arasındaki gerilim giderek şiddetleniyor.

Bir süredir kararlarıyla AKP-MHP blokunun hedefinde Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) resmi web sitesine bir süredir ulaşım sağlanamıyor.

Ayrıca AYM, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı "İletişim Başkanlığının Basın Özgürlüğü ve İfade Özgürlüğüne Müdahale Etmesine İmkân Tanıyabilecek Kuralların İptali" paylaşımını da daha sonra kaldırdı.

AYM’nin WhatsApp kanalından da yapılan paylaşım daha sonra silindi.

BİR SAAT İÇERİSİNDE KALDIRILDI

AYM, web sitesi üzerinden yayınladığı karar ile önce İletişim Başkanlığı'nın basın ve ifade özgürlüğüne müdahale edebilecek yetkilerini iptal ettiğini duyurdu.

Kararın, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenemeyecek temel haklar ve özgürlükler kapsamında alındığı bildirildi.

AYM, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yayımladığı kararın paylaşımını bir saat geçmeden sildi ve resmi internet sitesi üzerinden de kaldırdı.

Erişim problemine ilişkin AYM’den henüz bir açıklama yapılmadı.