Gerilimi birkaç telefonla çözecek!

Dış Haberler

Tayland ile Kamboçya arasında ateşkese rağmen sınır çatışması yeniden alevlenirken ABD Başkanı Donald Trump, bir iki telefon görüşmesiyle savaşı çözeceğini kaydetti. Trump, başkanlığı döneminde birçok küresel krizi sona erdirdiğini savunarak “Bu meseleyi de yoluna koyacağız” ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray’da Cumhuriyetçi ve Demokrat Kongre üyeleriyle düzenlenen yeni yıl etkinliğinde uluslararası gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Trump, Tayland–Kamboçya sınırında son günlerde artan çatışmalara da değindi.

8 SAVAŞ BİTİRMİŞ

“Sanırım Tayland konusunda birkaç telefon görüşmesi yapmam gerekecek ama o konuyu da yoluna koyacağız” diyen Trump, başkanlığı döneminde 8 savaşı bitirdiğini iddia etti.

Trump, konuşmasında kendi yönetimi döneminde “dünya genelindeki çok sayıda çatışmanın sonlandığını” savundu. ABD’nin uluslararası arenada önceki yıllara göre daha güçlü bir konuma geldiğini ileri süren Trump, bu görüşün yalnızca kendisine ait olmadığını, farklı ülkelerin liderlerinin de benzer değerlendirmeler yaptığını söyledi. Güneydoğu Asya ülkeleri Tayland ile Kamboçya arasında daha önce ilan edilen ateşkese rağmen hafta başında sınır hattında gerilim yeniden yükselmişti. İki ülke, günlerdir devam eden çatışmaların ardından karşılıklı olarak birbirlerini ateşkesi ihlal etmekle suçladı.

Sınır bölgelerinde yaşayan yüz binlerce kişi güvenlik endişesiyle tahliye edilirken, ölü ve yaralı sayısının arttığı bildirildi. Bölgedeki belirsizlik sürerken uluslararası toplum gelişmeleri yakından takip ediyor. Anlaşmazlığın kökleri Fransız kolonisi dönemine dayanıyor. Kamboçya 1863 ve 1953 yılları arasında Fransız Hindiçininin bir parçasıydı. Bu dönemde Fransa bölgenin haritalarını çizdi, 1907 sınır haritası bugün Tayland-Kamboçya anlaşmazlığının temelini oluşturuyor. Özellikle "Preah Vihear" ve "Ta Muen Thom" gibi tarihi tapınakların bulunduğu bölgelerde iki ülke arasında ciddi bir egemenlik kavgasına yaşanıyor. Her iki ülke de bugün Kamboçya sınırları içinde kalan tapınak bölgesinin kendisine ait olduğunu ileri sürüyor.