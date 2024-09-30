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Germencik’te 300 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Ajans Haberleri
  • 30.09.2024 13:10
  • Giriş: 30.09.2024 13:10
  • Güncelleme: 30.09.2024 13:11
Kaynak: İHA
Germencik’te 300 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Aydın’ın Germencik ilçesinde bir işyerine yapılan baskında 20 bin adet doldurulmuş makaron ve 300 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak sigara ve uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, Germencik ilçesinde R.T. ve R.Y. isimli şüphelilerin kaçak sigara sattığını tespit etti. Harekete geçen jandarma ekipleri, şüphelilerin işyeri ve ikametlerine baskın düzenledi. Yapılan adli aramada 20 bin adet içi doldurulmuş, 30 bin adet ise boş makaron ve 300 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler hakkında başlatılan adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

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