Germencik’te adım başı JES

Aydın’ın Germencik ilçesinde, jeotermal enerji santralları (JES) hızla artmaya devam ediyor.

Bölgedeki 40’a yakın JES’in yarısından fazlasına sahip Kipaş Holding, projelerine bir yenisini daha ekleniyor.

Kipaş Holding’e ait Maren Maraş Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş., çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci başlattı.

Proje, Abdurrahmanlar, Camikebir, Çamköy, Mursallı, Hıdırbeyli ve Reisköy Mahalleleri sınırları içerisinde yer alıyor.

Yatırım maliyeti ise 1.8 milyar TL olarak belirlendi. Proje, 33 MW kurulu gücünde üç ünite ile Germencik’teki tarım ve orman arazilerinin ortasında kurulacak.

Projede toplamda 36 kuyu açılmak isteniyor.

AKP’YE YAKIN

Kipaş Holding’in yöneticisi Mehmet Hanefi Öksüz, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen bir isim. Holdingin santralları bölgedeki çevreyi kirletmesi, ekosistem dengesini bozan etkileri, bölge halkı tarafından sıkça eleştiriliyor