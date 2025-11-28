Germencik’te enerji santralı patlaması

Mahir KANAAT

Aydın’ın Germencik ilçesinde geçtiğimiz günlerde Bozköy–Çamköy yolu üzerindeki Maren Enerji’ye ait jeotermal enerji santralında (JES) bir patlama yaşandı.

Avukat Akın Yakan, olay yerindeki ilk incelemesinin ardından yaptığı açıklamada, “Aynı tesiste üçüncü kez benzer bir patlama yaşanıyor” diyerek bölgedeki denetim eksikliğine dikkat çekti.

Patlamayla birlikte on binlerce ton jeotermal akışkanın kontrolsüz biçimde çevreye yayıldığı, akışkanın hem toprağa hem havaya hem de yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına karıştığı tespit edildi. Jeotermal akışkanın bor, arsenik ve ağır metaller içerdiği biliniyor; bu nedenle çevre örgütleri olayın “ekolojik bir acil durum” boyutuna ulaştığı öğrenildi.