Germencik’te uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

Aydın’ın Germencik ilçesinde narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde 2,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, aldıkları bir istihbaratı değerlendiren narkotik ekipleri 2 araç ve içerisindeki 4 şüpheliyi takibe aldı.

Germencik ilçesinde operasyon için düğmeye basan ekipler 2 aracı yaşanan kovalama sonucu yakaladı. Araçlarda ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 2 kilogram skunk ve 550 gram kokain ele geçirildi.

Şüpheliler A.K., U.K., M.A. ve H.A. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.