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Gerson Rodrigues ilk golünü attı

Ajans Haberleri
  • 21.08.2023 00:30
  • Giriş: 21.08.2023 00:30
  • Güncelleme: 21.08.2023 00:31
Kaynak: İHA
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Gerson Rodrigues ilk golünü attı

Sivassporlu futbolcu Gerson Rodrigues, kırmızı-beyazlı formayla ilk golünü Gaziantep FK karşısında kaydetti.
Trendyol Süper Lig’de Sivasspor’un Gaziantep FK ile oynadığı müsabakada kırmızı-beyazlı formayla ilk kez 11’de başlayan Lüksemburglu forvet Gerson Rodrigues golle tanıştı. Maçın 84. üncü dakikasında Clinton N’Jie’nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Rodrigues, yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderirken, müsabakada da oynadığı etkili futbolla taraftarın beğenisini kazandı.

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