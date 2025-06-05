Gerze Belediye Başkanı Belovacıklı’dan balıkçı barınağı tepkisi: “Halkın malı, şirketlere teslim edilemez”

Sinop'un Gerze ilçesinde belediyeye ait balıkçı barınağının Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Gerze Su Ürünleri Kooperatifi’ne devredilmesi ilçede tepkilere neden oldu.

Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, barınağın halkın yaşam alanı olduğunu belirterek yapılan devri eleştirdi.

Barınağın kooperatife devrinin ardından, denize girmenin, olta balıkçılığının yasaklandığı, yaya yollarının sınırlandırılacağı ve halkın kullanımının kısıtlanacağı iddiaları gündeme geldi.

Belediye Başkanı Belovacıklı ve yurttaşlar, sahilde toplanarak duruma tepki gösterdi.

Belovacıklı, şunları söyledi:

“Halk şu anda mağdur. Neden mağdur? 2010 yılında işletmesini aldığımız balıkçı barınağı 2020 yılında süresi dolduktan sonra 2025 yılına kadar hiçbir ihaleye çıkmadan, Gerze Belediyesi işletmesi altında devam ederken, 2025 yılında kooperatif yönetiminin değişmesi, buraya kafes balıkçılığının gelmesi, büyük teknelerin gelmesi bir rant oluşturdu. Bu rantın sonucunda da burası ihaleye çıktı. Bizim grup balıkçı barınağımız sadece balıkçı barınağı değil. Çünkü, Gerze’nin girişine yapılmış bir balıkçı barınağı. Balıkçı barınağına her yıl kafes balıkçılığı ile ilgili yüzlerce tır geliyor. Bu tırlar tamamen şehir merkezimizden geçiyor. Hem can hem de mal güvenliği açısından tehlikeli, hem de çevremizdeki yollarımız bozuluyor. Yani tam bir kargaşa yaratıyor. Şimdi, balıkçı barınağını almak için kooperatif müracaat etti. Tarım Bakanlığı da balıkçı barınağını kooperatife verdi. Ama barınak 2009’da kullanılmaz haldeydi. Belediyemiz restore etti ve halkın kullanımına açtı. Yürüyüş yolları, basket sahaları, yeşil alanlar, çocuk parkları yapıldı. Yaz sezonunda balıkçılık durduğu için halk burayı yaşam alanı olarak kullanıyordu. Şimdi halkın bu alana girişi engellenmek isteniyor.”

“PARA KAZANMA YOLUNA GİTTİLER”

Kooperatifin asıl amacı olan balıkçılara destek sağlamak yerine, barınaktan rant elde etmeye yöneldiğini savunan Belovacıklı, “Balıkçılara her türlü desteği sağladık. 80 büyük kulübe yaptık, ücretsiz verdik. Ama kooperatif balıkçılıkla değil, barınaktan kira ve ticaretle gelir elde etmeye çalışıyor. Belediyenin yaptığı yerlerden nasıl kira alırız, halkı buradan nasıl uzaklaştırırız diye uğraşıyorlar” ifadelerini kullandı.

“ŞİRKETLERİN MALI DEĞİL”

Bölgedeki kafes balıkçılığı ve büyük teknelerin getirdiği trafik yoğunluğuna da dikkat çeken Belovacıklı, “Yüzlerce tır şehir merkezinden geçiyor, can ve mal güvenliği tehlikeye giriyor. Burası halkın parasıyla yapıldı. Kooperatifin ya da birkaç şirketin malı değil” dedi.

Belovacıklı, sürecin takipçisi olacaklarını ve halkın malına sahip çıkmaya devam edeceklerini belirtti.