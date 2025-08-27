GES projesine tepki: Çeşme enerji üretim üssü değildir!

Sabancı Holding ve Alman EON enerji firmasının ortaklığı Enerjsa, İzmir Çeşme’de kamunun ağaçlandırmak üzere ayırdığı tarım arazisine 18 binden fazla güneş paneli kurmayı planlıyor. Proje alanı yalnızca tarım toprağından ibaret değil, aynı zamanda doğal sit sınırları içinde kalıyor.

Şirket, mevcut rüzgar enerji santralına (RES) destek olarak bir güneş enerji santralı (GES) kurmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na çevresel etki değerlendirme (ÇED) başvurusu yaptı. Bakanlık, bu projeyle ilgili halkın görüşlerini almak amacıyla 5 Eylül'de bir katılım toplantısı düzenleyecek. Toplantı öncesinde, 50'ye yakın demokratik kitle örgütü, projeye karşı ortak bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, “Sabancı Holding ve Alman EON enerji firmasının ortaklığı Enerjsa, Çeşme Musalla Mahallesi Sarnıç mevkiinde çok değerli deniz gören turizm, doğal sit alanı ve tarım sahaları üzerinde GES kurmak için üçüncü kez harekete geçti. Bizler, yenilenebilir enerji kaynaklarına karşı değiliz. Ancak itirazımız, Çeşme’nin verimli turizm, tarım topraklarının, zeytinliklerinin, hayvancılık yapılan arazilerinin ve doğal sit alanlarının betonla kaplanarak, börtü böceğin yok edilmesine itirazımız var. Burada amaç enerji üretimi değil, rant uğruna hazinenin ve halkın topraklarının ele geçirilmesidir. Neden topraklarımızı, bize vize dahi vermeyen, ülkesine sokmayan bir Alman firmasına hediye ediyoruz” denildi.

"ÇED SÜRECİ DERHAL İPTAL EDİLMELİDİR"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Çeşme sadece yaz aylarında turist ağırlayan bir belde değildir. Çeşme; 12 ay boyunca sakızıyla, enginarıyla, kavunuyla, zeytiniyle üretim yapan, yaşayan ve yaşatan bir topraktır. Bu toprakların yok edilmesi, yalnızca tarımı değil; turizmi, kültürü ve yaşamın bütününü yok etmektir. ÇED süreci derhal iptal edilmelidir. Çeşme’nin doğası, suyu, ağacı ve canlıları satılık değildir. Tarım alanları enerji bahanesiyle amaç dışı kullanılamaz. Çeşme bir enerji üretim üssü değildir.”

PROJE HAKKINDA

Santralın yerleştirileceği toplam 5,8 hektarlık alan, Çevre Düzeni Planı’nda “ağaçlandırılacak alan” olarak tanımlanıyor. Ayrıca, bu alanların tamamı tarım arazisi niteliği taşıyor. Üstelik proje alanı, doğal sit alanı ilan edilmiş bölgelerle çakışıyor. Bölgede aynı zamanda hayvancılık faaliyetleri yürütülüyor. Yakın çevrede Alaçatı, Musalla ve Ovacık gibi yerleşim yerleri bulunuyor. GES alanı bazı evlere sadece 45 metre mesafede.

SABANCIYA GEÇİT VERİLMEDİ

Öte yandan, geçtiğimiz şubat ayında, aynı bölgede Sabancı Holding’e bağlı Vega Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim A.Ş. tarafından yürütülen “Çeşme Rüzgar Enerji Santralı Yardımcı Kaynak GES” projesi kapsamında yapılmak istenen halkın katılım toplantısı, bölge halkının tepkisiyle iptal edilmişti. Yurttaşlar, bölgenin tarımını, zeytinliklerini ve hayvancılığını korumakta kararlı olduklarını açıklamıştı. Projeye karşı çıkan yurttaşlar, sermayeye değil toprağa sahip çıkacaklarını vurgulamıştı.