GES teşviki için Kalyon şartı

Havva GÜMÜŞKAYA

Yurt içinde üretilmiş güneş hücreleri kullanılmadan yapılan güneş panelleri artık teşvik kapsamında olmayacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 25 Ağustos’ta Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi yatırımları kapsamında yurt dışından temin edilecek güneş paneli ve güneş paneli taşıyıcı konstrüksiyon sistemlerinin yanı sıra yurt içinde üretilmiş güneş hücreleri kullanılmadan yapılan güneş panelleri "teşvik belgesi kapsamında değerlendirilmeyen harcamalar" kapsamına alındı.

Böylece önce ithal güneş panelleri, yatırım teşvikleri kapsamından çıkarıldı, daha sonra yerli hücre kullanılarak yapılanlar dışındaki paneller teşvik kapsamında değerlendirilmeyeceği hükme bağlandı.

SADECE KALYON KRİTERİ SAĞLIYOR

Yayımlanan tebliğin ardından Türkiye’de yerli hücre üretimi yapan ve yerlilik konusunda getirilen kriterleri sağlayan firmalar tartışılmaya başladı. Ekonomim Gazetesi’ne konuşan sektör kaynakları, Türkiye’de hücre üretimi yapan tek firma bulunduğu için, hâlihazırdaki 70 panel üreticisinden 69’undan aldıkları panelle GES yatırımı yapmak isteyen şirketlerin, bu alandaki teşvikten yararlanamayacağına dikkati çekti. Değişikliğin, GES yatırımlarına ciddi darbe vurabileceği belirtiliyor.

Türkiye'de sadece Kalyon Grubu'na bağlı bir şirket hücre üretimi yapıyor. Kalyon Holding bünyesindeki Kalyon PV’ye ait Ankara’da Polatlı’da bulunan entegre tesis tebliğde yayımlanan yerlilik kriterini karşılıyor.

Yerlilik konusunda dikkati çeken bir diğer şirket de İzmir Aliağa’da güneş hücre fabrikasında üretime geçtiğini duyuran Smart Güneş. Ancak bu firmanın hücre tesisindeki üretim prosesi, ingot dilimleme aşamasından sonra başlıyor. Sene sonuna kadar Smart Güneş’in de söz konusu yerlilik kriterini sağlaması bekleniyor.

24 Ağustos’tan sonra yürürlüğe girecek tebliğe göre güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi yatırımları kapsamında yalnızca Kalyon PV’nin ürettiği panelle GES yatırımı yapmak isteyenler, teşvik belgesi kapsamında değerlendirilebilecek.