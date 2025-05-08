GES’e karşı çıkan köylüler iş makinelerini durdurdu

Haber Merkezi

Mardin’in Yeşilli ilçesine bağlı Zeytuna kırsal mahallesinde AKP’li Yeşilli Belediyesi tarafından yapılmak istenen Güneş Enerji Santraline (GES) karşı çıkan köylüler, iş makinelerini durdurdu.

Kepçelerin önüne oturan köylüler çalışmanın başlatılmasına izin vermezken, bölgeye gönderilen jandarma ekipleri yurttaşların çalışma yapılmak istenen alana girişini engelledi.

Sık sık gerginliğin yaşandığı alanda köylüler, “Hayvanlarımız da bizler de mağdur oluyoruz. Baştan sona kadar kapatıp, santral kuracaklar. Bunun iptal edilmesini istiyoruz. Hayvanları otlatacak yerimiz kalmadı" diye isyan etti.