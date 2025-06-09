Gestapo’ya isyan

DIŞ HABERLER SERVİSİ

ABD’de göçmen nüfusun yoğun olduğu Los Angeles kentinde halk, Trump yönetiminin gözaltı operasyonlarına isyan etti. Trump, protestoları bastırmak için 2 bin Ulusal Muhafız görevlendirdi.

ABD’nin batısındaki California eyaletine bağlı Los Angeles şehrinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE), kentin dört bir yanındaki işyerlerinde bulunan göçmenlere gözaltı operasyonu düzenlendi. Cuma sabaha karşı başlayan operasyonlara İç Güvenlik Servisi (HSI), Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) birimleri de destek verdi. ABD medyası, operasyonlarda onlarca kişinin gözaltına alındığını aktardı. Haftalık ICE operasyonları kapsamında kentte toplam 118 kişi, sadece Cuma günü ise 44 kişi gözaltına alındı.

EYLEMLER ŞİDDETLENİYOR

Gözaltıların ardından kısa süre içinde protestolar patlak verirken ülkede en yoğun göçmen nüfusa sahip kentte sokaklar savaş alanına döndü. Amerikan “Gestaposu’na” karşı isyan eden protestocular yollara barikatlar kurarak bazı araçları ateşe verdi. Güvenlik güçleri protestoculara göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti. Güvenlik güçlerinin müdahalesi, protestoları bastırmakta yetersiz kalırken eylemler çığ gibi büyüdü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Sınır “Çarı” Tom Homan, Los Angeles'ta ikinci gününde de devam eden protestolara, artık Ulusal Muhafızlar’ın da müdahale edeceğini duyurdu.

ASKERLERİ GÖREVLENDİRDİ

Trump ise Ulusal Muhafız birimlerinin “geçici olarak” göçmenlik görevlilerini koruyacağını belirten emrinde, “Eğer protestolar veya şiddet eylemleri, yasaların uygulanmasını doğrudan engelliyorsa, bu durum ABD hükümetinin otoritesine karşı isyan anlamına gelir” ifadelerini kullandı.

Demokrat yönetimlere bir kez daha yüklenen Trump, protestoları “Radikal solun, genellikle para karşılığı kışkırtılan ayaklanmaları” olarak tanımlayarak “Artık protestolarda maske takmak yasak olacak.”

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise “göstericilerin ICE memurlarına ve federal kolluk kuvvetlerine saldırdıklarını” iddia ederek Trump’ın “duruma doğrudan müdahale ettiğini” ve Ulusal Muhafızlar’ın gönderilmesine ilişkin Başkanlık Kararnamesi’ni imzaladığını söyledi. California'daki yerel yönetime yönelik sert eleştirilerde bulunan Leavitt, Demokrat yönetimin yaşanan olaylar karşısında yetersiz kaldığını belirtti.

BAKANDAN TEHDİT

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de X’teki paylaşımında “ICE ve federal kolluk kuvvetlerine yönelik şiddet içerikli saldırıların, suç işlemiş yasa dışı göçmenlerin ülkeden sınır dışı edilmesini engellemek amacıyla yapıldığını” savunarak bu durumu “ulusal güvenlik tehlikesi” olarak nitelendirdi. Pentagon Şefi, California eyaletinin güneyindeki Camp Pendleton üssünde konuşlu deniz piyadelerinin yüksek alarm seviyesinde olduklarını, “şiddet olaylarının devam etmesi halinde görevlendirilebileceklerini” kaydetti.

GÖSTERİ PEŞİNDE

California’nın Demokrat Partili Valisi Gavin Newsom ise Trump’ın protestolara müdahale için Ulusal Muhafızlar’ı gönderme kararını eleştirdi. Bunun güvenlik eksikliği nedeniyle değil “gösteri yapma” için atılan bir adım olduğunu belirten Newsom, protestoculara seslenerek “Onlara istediklerini vermeyin. Şiddete asla başvurmayın. Barışçıl şekilde sesinizi duyurun” dedi.

AMAÇ KORKU YAYMAK

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Brass da ağır silahlarla yapılan operasyonlara “derin bir öfke duyduğunu” belirterek “Bu taktikler mahallelerde korku yayarak şehrin temel güvenlik ilkelerini bozuyor” dedi. Los Angeles Şehir Konseyi’nin 15 üyesinin tamamı da yaptıkları ortak açıklamada baskınları “korku taktikleri” olarak tanımlayarak bunların “şehirde korku yaymayı ve anlaşmazlık çıkarmayı amaçlayan aşırıcı siyasi ajandaların ürünü” olduğunu söyledi. Los Angeles ili, 10 milyon göçmen nüfusu ile ABD’de en çok göçmenin yaşadığı bölgelerden biri. Bunlardan yaklaşık 3,4 milyonunu ise ABD dışında doğan kişiler oluşturuyor. 220’den fazla dilin konuşulduğu bölgenin GSYİH’si, ABD’nin toplam GSYİH’sinin yaklaşık yüzde 3,5’ini oluşturuyor.