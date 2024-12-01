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GESTAŞ ve Marmara RoRo’dan olumsuz hava şartları nedeniyle sefer iptalleri

Son günlerde etkili olan kötü hava şartları, deniz ulaşımını da olumsuz şekilde etkiledi. 1 Aralık 2024 tarihinde, olumsuz hava şartları nedeniyle GESTAŞ AŞ ve Marmara RoRo şirketleri bazı deniz seferlerini iptal ettiklerini duyurdu.

Güncel
  • 01.12.2024 00:31
  • Giriş: 01.12.2024 00:31
  • Güncelleme: 01.12.2024 00:33
Kaynak: İHA
GESTAŞ ve Marmara RoRo’dan olumsuz hava şartları nedeniyle sefer iptalleri
İHA

GESTAŞ ve Marmara RoRo olumsuz hava şartları nedeniyle seferlerini iptal etti.

GESTAŞ AŞ’den yapılan açıklamaya göre, Narlı-Marmara hattındaki 11.30 ve 17.30 seferleri kötü hava şartları nedeniyle iptal edildi. 
Marmara RoRo şirketi ise, 1 Aralık 2024 tarihinde Marmara Denizi’ndeki tüm seferlerini iptal ettiğini bildirdi.
Yolcuların, iptal edilen seferler için alternatif ulaşım yöntemleri hakkında bilgi alması tavsiye ediliyor.

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