Getir 2500 kişiyi işten çıkaracak

Yeniden yapılanma planlayan hızlı teslimat şirketi Getir, 2 bin 500 kişiyi işten çıkaracak. Şirketten yapılan açıklamada 5 ülkede 23 bin olan çalışan sayısının 2 bin 500'ünün işİne son verileceği ifade edildi.

Hızlı teslimat şirketi Getir, dünya genelinde yapmayı planladığı yeniden yapılanma kapsamında, toplam 23 bin çalışanının yüzde 10,9’unu, yani 2 bin 500’ünü işten çıkaracağını açıkladı.

Reuters'ın haberine göre şirket Türkiye, İngiltere, Almanya, Hollanda ve Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) faaliyetlerine devam edeceğini açıkladı.

Getir, temmuz ayının sonunda İtalya, İspanya ve Portekiz pazarlarından çıkacağını açıklamıştı.

Küresel hızlı teslimat sektörüne öncülük eden Getir’e benzeyen şirketlerin sayısı Covid-19 salgını sırasında arttı.

Ancak daha sonra bu şirketler tüketicilerin tekrar fiziki mağazalardan alışveriş yapmaya yönelmelerinden zarar gördü.

GETİR: 2 BİN 500 ÇALIŞANIMIZLA YOLLARIMIZI AYIRIYORUZ

Konuya ilişkin Getir'in yaptığı açıklamada ise şirketin 5 ülkede 23 bin olan çalışan sayısının 2 bin 500'ünün işİne son verileceği ifade edildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Market ürünleri hızlı teslimat sektörünün öncüsü Getir olarak, operasyonel verimliliğimizi önemli ölçüde artırmak için global organizasyonumuzu yeniden yapılandırma kararı aldık. Getir ekosisteminde, kuryeler, depo görevlileri ve ofis çalışanları dahil olmak üzere 5 ülkede yaklaşık 23 bin çalışan bulunuyor. Ancak, üzülerek aldığımız kararla, ekibimizi küçülterek operasyonlarımızı sürdürdüğümüz pazarlarda yaklaşık 2 bin 500 çalışanımızla yollarımızı ayırıyoruz. Bu zor kararı, süreçten etkilenen tüm çalışanlarımız için, Getir’in iyi ve adil olma ilkesine sadık kalarak, en doğru şekilde ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin yasalarına tam uyum içinde uygulayacağız. Özverili çalışmaları ve şirketimize yaptıkları önemli katkılar için tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Getir olarak Türkiye, İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD'de faaliyetlerimize devam ederek, sekiz yıl önce kurulmasına öncülük ettiğimiz bu iş modelinin geleceğine olan inancımızla, önümüzdeki dönemde de sektöre öncülük edeceğiz."