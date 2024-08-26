Getir depoda çalışan 50 işçi iş bıraktı

İstanbul Arnavutköy’de Getir deposunda çalışan işçiler iş bırakma eylemine başladı. "Her türlü kandırılıyoruz" diye tepki gösteren işçiler, bu sabah mesainin başlamasıyla birlikte deponun önünde toplandı.

Maaşların iyileştirilmesi, yemek şirketinin değiştirilmesi ve iş yerinde İSİG kurallarının hayata geçirilmesini isteyen 50 işçi, iş bıraktıklarını açıkladı.

19 bin 90 lira maaş aldıklarını söyleyen işçiler ücretlerinin yan haklarla birlikte 27 bin liraya çıkarılmasını talep ediyor.



Getir depoda çalışan 50 işçi iş bıraktı!https://t.co/hTsYisIX5c pic.twitter.com/FirAdQB9rs — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) August 26, 2024

Yönetime sürekli çalışma koşullarının iyileştirilmesi için taleplerini ileten işçiler, “Taşeron firmasıyız, Getir bütçe vermiyor. Bu yüzden düzeltemiyoruz” yanıtını aldıklarını ve durumun düzeltilmediğine tepki gösterdi.

Ayrıca sabah saatlerinde başlayan eylemlerden sonra deponun vardiya amiri Kürşat Bildircin’in işten çıkarıldığı söylentisinin yayıldığı ifade edildi.