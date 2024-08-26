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Getir depoda çalışan 50 işçi iş bıraktı

İstanbul Arnavutköy'de Getir depo işçileri, maaşlarının yan haklarla birlikte 27 bin liraya çıkarılması talebiyle bugün iş bıraktı.

Çalışma Yaşamı
  • 26.08.2024 11:02
  • Giriş: 26.08.2024 11:02
  • Güncelleme: 26.08.2024 12:23
Getir depoda çalışan 50 işçi iş bıraktı
Havva Gümüşkaya
Havva Gümüşkaya
havvagumuskaya@birgun.net

İstanbul Arnavutköy’de Getir deposunda çalışan işçiler iş bırakma eylemine başladı. "Her türlü kandırılıyoruz" diye tepki gösteren işçiler, bu sabah mesainin başlamasıyla birlikte deponun önünde toplandı.

Maaşların iyileştirilmesi, yemek şirketinin değiştirilmesi ve iş yerinde İSİG kurallarının hayata geçirilmesini isteyen 50 işçi, iş bıraktıklarını açıkladı.

19 bin 90 lira maaş aldıklarını söyleyen işçiler ücretlerinin yan haklarla birlikte 27 bin liraya çıkarılmasını talep ediyor.

Yönetime sürekli çalışma koşullarının iyileştirilmesi için taleplerini ileten işçiler, “Taşeron firmasıyız, Getir bütçe vermiyor. Bu yüzden düzeltemiyoruz” yanıtını aldıklarını ve durumun düzeltilmediğine tepki gösterdi.

Ayrıca sabah saatlerinde başlayan eylemlerden sonra deponun vardiya amiri Kürşat Bildircin’in işten çıkarıldığı söylentisinin yayıldığı ifade edildi.

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