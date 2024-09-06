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Getir'in devralınması için Rekabet Kurulu'na başvuru

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Getir'in tek kontrolünün Mubadala Investment Company PJSC tarafından devralınması işlemi için başvuru yapıldı.

Güncel
  • 06.09.2024 11:04
  • Giriş: 06.09.2024 11:04
  • Güncelleme: 06.09.2024 11:06
Kaynak: AA
Getir'in devralınması için Rekabet Kurulu'na başvuru
Fotoğraf: DepoPhotos

Getir Perakende Lojistik Anonim Şirketi'nin tek kontrolünün Mubadala Investment Company PJSC tarafından devralınması işlemi için Rekabet Kurulu'na başvuruldu.

Konuya ilişkin duyuru, Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, Getir Perakende Lojistik Anonim Şirketi'nin tek kontrolünün nihai olarak Mubadala Investment Company PJSC tarafından devralınması işlemi içini Rekabet Kurulu'na başvuruda bulunuldu.

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