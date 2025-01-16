Getir'in kurucularından Nazım Salur: BAE devlet fonu haklarımıza çökmek istiyor

Hızlı teslimat şirketi Getir'in kurucularından Nazım Salur, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) devlet fonu Mubadala'nın aralarında yapılan anlaşmanın hukuksuzca yok sayarak 'haklarına çökmek istediğini' söyledi.

Salur, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, BAE devlet fonu Mubadala Getir'i ikiye bölmek için yaptığımız anlaşmayı hukuksuzca yok sayıyor ve bizim haklarımıza çökmek istiyor. Aniden yönetimi bizde kalması gereken şirketler kıymete bindi" ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin hukuki süreçleri başlattıklarını kaydeden Salur, ilerleyen süreçlerde daha detaylı açıklama yapacaklarını belirtti

BAE devlet fonu @Mubadala @Getir'i ikiye bölmek için yaptığımız anlaşmayı hukuksuzca yok sayıyor ve bizim haklarımıza çökmek istiyor. Aniden yönetimi bizde kalması gereken şirketler kıymete bindi. Hukuki süreçleri başlattık. İleride daha detaylı açıklamaları da yapacağız. — Nazım Salur (@NazimSalur) January 15, 2025

Pandemi döneminde değerlemesi 10 milyar doların üzerine çıkan ve Avrupa ile ABD pazarına yayılan Getir, tüketici talebinin azalmasıyla birlikte mali zorluklar yaşamaya başlamış, şirket uluslararası faaliyetlerini kapatmaya karar vermişti. Getir, devam eden süreçte ikiye bölünmesi karşılığında Mubadala'dan 250 milyon dolar kaynak almıştı.