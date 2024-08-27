Getir işçilerinin sağlıksız çalışma ortamı: Kurtçuklar, atık suyu, bozuk ürünler...

İş bırakan Arnavutköy Getir depo işçileri, çalıştıkları ortamın fotoğraf ve videolarını paylaştı. Sağlıksız koşullarda bulunan ürünlerin toplanıp bayilere gittiğini belirten işçiler, bozuk meyve sebzelerin yerlerden toplanıp dağıtıldığını ifade etti. İşçiler çay molası için ayrılan bölümde kötü kokuların geldiğini belirtirken yerde atık suların olduğu görüntüler dikkat çekti.

TOPLU İŞ BIRAKMA KARARI

İstanbul Arnavutköy’de Getir depo işçileri dün iş bırakma eylemenine başladı. Üç vardiyada da iş bırakma eylemi yapan işçiler bugün de eylemlerine devam etti. Ancak sabah saatlerinde depo önüne gelen iki yıldır bozuk olan demir kapının tamir edilmesiyle karşılaştı, kapı önünde bekletilen işçiler içeriye alınmadı.

Bugün Nakliyat İş sendikasının yaptığı görüşmeler sonucu deponun üst yönetimi işçilerle masaya oturmayı kabul etti ancak tarih vermedi.

Bunun üzerine yarın Nakliyat İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu’nun katılımıyla tüm vardiyaların bulunduğu toplu iş bırakma eylemi gerçekleştireceklerini açıkladı.