Getir kuryelerinin ücretleri yüzde 30 düşürüldü

Turizm Eğlence ve Hizmet İşçileri Sendikası (TEHİS), Körfez sermayesine satılan Getir’in 1 Haziran itibariyle kurye ücretlerini düşürdüğünü duyurdu.

Kuryeleri örgütlenmeye çağıran sendika başkanı Kubilay Çelik, “Getir, bayilik sistemiyle çalışıyor. Ve her bayi kuryeler ile kendi iş sözleşmesini imzalıyor. Ankara ve İstanbul’daki bu bayiler, hayat pahalılığının her geçen gün arttığı bu ortamda, ücretlerde yüzde 30’a varan kesintiler yaptılar, haftalık ve saatlik bonusları kaldırdılar. Tüm kuryeleri bizimle iletişime geçmeye ve eyleme davet ediyoruz” dedi.

"KAZANILMIŞ HAK ALINAMAZ"

Sözcü'den Ali Can Polat'ın haberine göre, bu uygulamanın kazanılmış hakkın geri alınması anlamına geldiğini söyleyen Çelik, “Yasalar bile kazanılmış hakkı geri alamazken getir patronları almaya çalışıyor. Birkaç depoda başlayan bu durum, tüm Türkiye’ye yayılacaktır. Buna karşı geniş kapsamlı bir eylem örgütlüyoruz” ifadelerini kullandı.