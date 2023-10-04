Gevaş’ta TIR devrildi: 1 yaralı
Kaynak: İHA
Van’ın Gevaş ilçesinde gıda ürünü yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde ilçenin Hişet Mahallesi Kapan mevkiinde meydana geldi.
Bitlis-Van kara yolu üzerinde seyrederken virajı alamayan 09 KE 365 plakalı gıda yüklü TIR devrildi. Kazada TIR şoförü A.İ. yaralanırken, bölgeye ise sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şoför A.İ., daha sonra Gevaş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kısa süreliğine kapanan kara yolu, TIR'ın kaldırılmasının ardından yeniden araç trafiğine açıldı.