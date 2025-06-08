Gevrek ve dayanışmanın eşlik ettiği film festivali

Tuğçe ÇELİK

Bağımsız genç sinemacıların dayanışmayla ortaya koyduğu Gevrec Kısa Film Festivali’nin ilki İzmir Konak’ta Sekizde Sahne’nin ev sahipliğinde gerçekleşti.

Festival, sinemaya alan açmak isteyen üç genç sinemacının girişimiyle hayata geçirildi. Öykü Gülbent, Ersunay Acun ve Yiğit Gürlek tarafından düzenlenen kısa film festivali taze gevrek ikramı, film gösterimi ve söyleşilerle sinemaseverleri ağırladı.

Dayanışmayla gerçekleşen festival ilk yılıyla hem bağımsız sinema için yeni bir alan hem de İzmir’de gelişmeye açık bir kültür hareketi başlattı. Festival, genç sinemacıların birbirlerinin üretimlerine ve hayallerine sahip çıkabildiği bir örnek olarak öne çıkıyor.

Festival kapsamında 30 kısa film seyirciyle buluştu. Seçkide animasyon, deneysel, belgesel ve kurmaca türlerinde filmler yer alırken yönetmenlerle mini söyleşiler gerçekleştirildi. Seyircilerden gelen sorularla interaktif bir izleme deneyimi oluştu. Bu sohbetler salon dışına da taşarak, gevrek ve sıcak çay eşliğinde devam etti. Urla’dan Alternatif Sanat ve Bilim Derneği’nin katkısıyla, Ozan Erbak’ın gerçekleştirdiği ‘Perdeden Sahneye: Oyunculuğun İki Yüzü’ başlıklı söyleşi ve Niko Quartet konseri de festival kapsamında katılımcıları ağırladı.

ADINI İZMİR’İN SİMGESİNDEN ALDI

Festivalin düzenleyicilerinden Öykü Gülbent, “Festival ismini İzmir’in simgesi gevrekle, film kaydı anlamındaki ‘rec’ kelimesinin birleşiminden alıyor” dedi. Gülbent sinemaya ve festival kültürüne ilgi duyan üç gencin ortak hayali olarak hayata geçirilen festival hakkında şunları söyledi: “Bir film festivali düzenlemenin nasıl bir deneyim olacağını aramızda konuşuyorduk. Bu fikir zamanla somutlaştı ve bağımsız kısa film üretimlerine görünürlük kazandırmak, genç sinemacılarla bağ kurmak ve samimi bir izleme ortamı yaratmak asıl amaçlarımıza dönüştü. Etkinlik herkesin rahatlıkla katılabileceği ücretsiz bir yapıda kurgulandı.”

Gülbent, festivalin kolektif bir ekiple düzenlediğine dikkat çekerek “Dostlarımızın destek olabileceği alanları belirleyerek kolektif bir ekip kurduk. Festivalin görsel kimliği, içeriği ve atmosferi bu sürecin başında netleştirildi. Sekizde Sahne, festivale kapılarını açtı. Festivalin herhangi bir kurumsal sponsoru yoktu. Afiş, broşür, nakliye, ulaştırma gibi kalemler ailelerimiz tarafından karşılandı. Bu yönüyle, aileler festivale hem manevi hem maddi olarak en büyük katkıyı sunan gayriresmî sponsorlar oldu. Ayrıca insan kaynağı da tamamen gönüllülük esasına dayalıydı” diye anlattı.

***

DEV SPONSORLAR YERİNE DOSTLUK VE DAYANIŞMA

Festivalin beklenenden daha geniş bir kitleye ulaştığını kaydeden Gülbent özetle şunları aktardı: “Sinema ilgililerinin yanı sıra afişleri görüp merak edenler, farklı yaş ve kesimlerden insanlar da salonda yerini aldı. Böylece festivalin izleyici profili, içerik programı gibi çeşitliliği ve sıcaklığı bir araya getirmiş oldu. Festival, büyük sponsorlar ya da dev bütçelerle değil; dayanışmayla, dostlukla ve inançla gerçekleşti. Gevrec’i ilerleyen yıllarda da devam ettirmek istiyoruz.”