Geyikli – Bozcaada Feribot Sefer Saatleri | 2026 Güncel Bilet Fiyatları ve Ücret Tarifesi
Geyikli – Bozcaada feribot sefer saatleri nedir, hafta içi ve hafta sonu feribot saat kaçta kalkıyor? 2026 güncel Geyikli – Bozcaada feribot bilet fiyatları ne kadar, yolcu ve araç geçiş ücretleri kaç TL oldu? Online bilet, rezervasyon ve indirimli GestCard tarifesiyle feribota nasıl binilir, hafta sonu ek sefer var mı? Tüm merak edilen soruların yanıtları haberimizde.
Bozcaada’ya seyahat etmek isteyen vatandaşlar Geyikli – Bozcaada feribot sefer saatleri ve Geyikli – Bozcaada feribot ücret tarifesi 2026 bilgilerini yakından takip ediyor. Güncellenen tarifeye göre yolcu, araç ve motorsiklet geçiş ücretleri netleşti. Ayrıca yaz sezonunun sona ermesiyle birlikte araç geçiş düzenlemelerinde önemli değişiklikler yapıldı. İşte Geyikli – Bozcaada feribot sefer saatleri, bilet fiyatları, online bilet ve merak edilen tüm detaylar…
GEYİKLİ – BOZCAADA FERİBOT SEFER SAATLERİ (26.12.2025 İTİBARIYLA)
|Geyikli'den Hareket
|Bozcaada'dan Hareket
|08:00
|07:00
|11:00
|10:00
|15:00
|14:00
|19:00
|18:00
|23:00*
|22:00*
* İşaretli seferler yalnızca Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri yapılmaktadır.
Önemli Uyarılar
- Yaz sezonu sona erdiği için Bozcaada dönüş rezervasyonu kaldırılmıştır. Dönüşler sıra usulü yapılmaktadır.
- Yaz bitimiyle birlikte otobüs, kamyon, tır ve iş makinesi tipi araçların geçiş yasağı kaldırılmıştır.
- 19–32 kişilik midibüs ve büyük araçlar artık her gün geçiş yapabilmektedir.
GEYİKLİ – BOZCAADA FERİBOT 2026 GÜNCEL ÜCRET TARİFESİ
Aşağıdaki fiyatlar 26 Aralık 2025 itibarıyla geçerli güncel feribot ücret tarifesidir.
|Kategori
|Ücret
|Yolcu
|150 TL
|GestCard Yolcu
|135 TL
|GestCard 65 Yaş Üstü Yolcu
|75 TL
|GestCard Öğrenci
|20 TL
|Küçük Motor (250 cc altı)
|400 TL
|Adakart Küçük Motor
|160 TL
|Motor (250 cc üstü)
|860 TL
|Adakart Büyük Motor
|344 TL
|Elektrikli Bisiklet (iki tekerlekli)
|400 TL
|Elektrikli Bisiklet (üç ve üzeri tekerlekli)
|860 TL
|ATV Motor
|860 TL
|Otomobil (1–7 kişi)
|1.990 TL
|Ada Kart Otomobil
|796 TL
|Traktör
|960 TL
|Römork
|960 TL
|Otobüs
|6.030 TL
|GestCard Otobüs
|5.125,50 TL
|Orta Sınıf Araç
|2.240 TL
|Orta Sınıf Araç GestCard
|1.904 TL
|Kamyon
|3.650 TL
|GestCard Kamyon
|3.102,50 TL
|Tır (1–13.5 metre)
|6.030 TL
|Tır GestCard (1–13.5 metre)
|5.125,50 TL
|Tır (13.5 metre üzeri)
|9.700 TL
|GestCard Uzun Tır (13.5 metre üstü)
|8.245 TL
|Manevra
|4.150 TL
|1 m³ Yük
|150 TL
|1/2 m³ Yük
|75 TL
|Palamar (0–6 saat)
|900 TL
|Palamar (6–24 saat)
|1.900 TL
|Adakart Yaya
|75 TL
ONLİNE BİLET SATIŞI VE REZERVASYON
- Biletler online alınabilir: https://online.gdu.com.tr/bilet-al
- Tüm biletler gidiş-dönüş olarak kesilmektedir.
- Kredi kartı geçerlidir.
- Online bilet alanlar feribotta yer ayırtma avantajına sahiptir.
Online bilet kuralları için: https://online.gdu.com.tr/online-bilet-kurallari
ÖNEMLİ BİLGİLENDİRMELER
- Öğrenci ve 65 yaş üstü indirimleri yalnızca GestCard ile geçerlidir.
- Elektrikli bisiklet ve ATV araçlar motor tarifesine tabidir.
- Low-Bed ve standart dışı araçlar iskelede ölçülerek fiyatlandırılmaktadır.
Geyikli – Bozcaada feribot bileti kaç lira?
Yaya yolcu bileti 150 TL’dir. GestCard ile indirim uygulanabilmektedir.
Bozcaada’ya araçla geçiş ücretleri ne kadar?
Otomobil geçiş ücreti 1.990 TL’dir.
Hafta sonu ek sefer var mı?
Evet, 23:00 ve 22:00 seferleri yalnızca Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri yapılır.
Online bilet zorunlu mu?
Zorunlu değildir ancak sıra beklemeden geçiş için önerilir.
SONUÇ
Geyikli – Bozcaada feribot sefer saatleri ve 2026 güncel ücret tarifesi ile yolcular hem konforlu hem de planlı bir seyahat yapabiliyor. Online bilet ve indirim imkanlarıyla beraber feribot hattı Bozcaada ulaşımında en güvenilir seçenek olmayı sürdürüyor.