Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Geyikli – Bozcaada Feribot Sefer Saatleri | 2026 Güncel Bilet Fiyatları ve Ücret Tarifesi

Geyikli – Bozcaada feribot sefer saatleri nedir, hafta içi ve hafta sonu feribot saat kaçta kalkıyor? 2026 güncel Geyikli – Bozcaada feribot bilet fiyatları ne kadar, yolcu ve araç geçiş ücretleri kaç TL oldu? Online bilet, rezervasyon ve indirimli GestCard tarifesiyle feribota nasıl binilir, hafta sonu ek sefer var mı? Tüm merak edilen soruların yanıtları haberimizde.

BirBilgi
  • 02.01.2026 15:18
  • Giriş: 02.01.2026 15:18
  • Güncelleme: 02.01.2026 15:18
Kaynak: Haber Merkezi
Geyikli – Bozcaada Feribot Sefer Saatleri | 2026 Güncel Bilet Fiyatları ve Ücret Tarifesi
Foto: DepoPhotos

Bozcaada’ya seyahat etmek isteyen vatandaşlar Geyikli – Bozcaada feribot sefer saatleri ve Geyikli – Bozcaada feribot ücret tarifesi 2026 bilgilerini yakından takip ediyor. Güncellenen tarifeye göre yolcu, araç ve motorsiklet geçiş ücretleri netleşti. Ayrıca yaz sezonunun sona ermesiyle birlikte araç geçiş düzenlemelerinde önemli değişiklikler yapıldı. İşte Geyikli – Bozcaada feribot sefer saatleri, bilet fiyatları, online bilet ve merak edilen tüm detaylar…

GEYİKLİ – BOZCAADA FERİBOT SEFER SAATLERİ (26.12.2025 İTİBARIYLA)

Geyikli'den HareketBozcaada'dan Hareket
08:0007:00
11:0010:00
15:0014:00
19:0018:00
23:00*22:00*

* İşaretli seferler yalnızca Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri yapılmaktadır.

Önemli Uyarılar

  • Yaz sezonu sona erdiği için Bozcaada dönüş rezervasyonu kaldırılmıştır. Dönüşler sıra usulü yapılmaktadır.
  • Yaz bitimiyle birlikte otobüs, kamyon, tır ve iş makinesi tipi araçların geçiş yasağı kaldırılmıştır.
  • 19–32 kişilik midibüs ve büyük araçlar artık her gün geçiş yapabilmektedir.

GEYİKLİ – BOZCAADA FERİBOT 2026 GÜNCEL ÜCRET TARİFESİ

Aşağıdaki fiyatlar 26 Aralık 2025 itibarıyla geçerli güncel feribot ücret tarifesidir.

KategoriÜcret
Yolcu150 TL
GestCard Yolcu135 TL
GestCard 65 Yaş Üstü Yolcu75 TL
GestCard Öğrenci20 TL
Küçük Motor (250 cc altı)400 TL
Adakart Küçük Motor160 TL
Motor (250 cc üstü)860 TL
Adakart Büyük Motor344 TL
Elektrikli Bisiklet (iki tekerlekli)400 TL
Elektrikli Bisiklet (üç ve üzeri tekerlekli)860 TL
ATV Motor860 TL
Otomobil (1–7 kişi)1.990 TL
Ada Kart Otomobil796 TL
Traktör960 TL
Römork960 TL
Otobüs6.030 TL
GestCard Otobüs5.125,50 TL
Orta Sınıf Araç2.240 TL
Orta Sınıf Araç GestCard1.904 TL
Kamyon3.650 TL
GestCard Kamyon3.102,50 TL
Tır (1–13.5 metre)6.030 TL
Tır GestCard (1–13.5 metre)5.125,50 TL
Tır (13.5 metre üzeri)9.700 TL
GestCard Uzun Tır (13.5 metre üstü)8.245 TL
Manevra4.150 TL
1 m³ Yük150 TL
1/2 m³ Yük75 TL
Palamar (0–6 saat)900 TL
Palamar (6–24 saat)1.900 TL
Adakart Yaya75 TL

ONLİNE BİLET SATIŞI VE REZERVASYON

  • Biletler online alınabilir: https://online.gdu.com.tr/bilet-al
  • Tüm biletler gidiş-dönüş olarak kesilmektedir.
  • Kredi kartı geçerlidir.
  • Online bilet alanlar feribotta yer ayırtma avantajına sahiptir.

Online bilet kuralları için: https://online.gdu.com.tr/online-bilet-kurallari

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRMELER

  • Öğrenci ve 65 yaş üstü indirimleri yalnızca GestCard ile geçerlidir.
  • Elektrikli bisiklet ve ATV araçlar motor tarifesine tabidir.
  • Low-Bed ve standart dışı araçlar iskelede ölçülerek fiyatlandırılmaktadır.

Geyikli – Bozcaada feribot bileti kaç lira?

Yaya yolcu bileti 150 TL’dir. GestCard ile indirim uygulanabilmektedir.

Bozcaada’ya araçla geçiş ücretleri ne kadar?

Otomobil geçiş ücreti 1.990 TL’dir.

Hafta sonu ek sefer var mı?

Evet, 23:00 ve 22:00 seferleri yalnızca Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri yapılır.

Online bilet zorunlu mu?

Zorunlu değildir ancak sıra beklemeden geçiş için önerilir.

SONUÇ

Geyikli – Bozcaada feribot sefer saatleri ve 2026 güncel ücret tarifesi ile yolcular hem konforlu hem de planlı bir seyahat yapabiliyor. Online bilet ve indirim imkanlarıyla beraber feribot hattı Bozcaada ulaşımında en güvenilir seçenek olmayı sürdürüyor.

BirGün'e Abone Ol