Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Geyikli-Bozcaada hattında bazı seferler iptal edildi

Geyikli-Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

Güncel
  • 09.12.2024 17:08
  • Giriş: 09.12.2024 17:08
  • Güncelleme: 09.12.2024 17:08
Kaynak: AA
Geyikli-Bozcaada hattında bazı seferler iptal edildi
Fotoğraf: AA

Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle Çanakkale'de yarın yapılması planlanan Geyikli-Bozcaada hattındaki bazı seferler iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Geyikli-Bozcaada hattında olumsuz hava şartları nedeniyle tarifede bulunan planlı bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, Bozcaada'dan saat 07.00'de, Geyikli'den ise saat 08.00'de yapılacak seferlerin iptal edildiği bildirildi.

BirGün'e Abone Ol