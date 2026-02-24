Gezegen Geçidi 2026 tarihi: Gezegen Geçidi ne zaman, saat kaçta? Gezegen Hizalanması Türkiye'den görülecek mi?

2026 yılında gökyüzünde nadir görülen bir astronomi olayı yaşanacak. “Gezegen Geçidi” olarak adlandırılan bu görsel şölen, altı gezegenin aynı doğrultuda hizalanmış gibi görünmesiyle dikkat çekecek. Özellikle “2026 Gezegen Geçidi ne zaman?”, “Türkiye’den saat kaçta izlenecek?” ve “Hangi gezegenler yan yana gelecek?” soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. İşte 28 Şubat 2026’da gerçekleşecek gökyüzü olayına dair tüm merak edilenler…

GEZEGEN GEÇİDİ NEDİR?

Gezegen Geçidi, Güneş Sistemi’ndeki birden fazla gezegenin Dünya’dan bakıldığında gökyüzünde aynı doğrultuya yakın şekilde sıralanmış gibi görünmesi durumudur. Gezegenler, Güneş etrafında benzer bir düzlemde dolandıkları için belirli dönemlerde 4, 5 hatta 6 gezegen aynı zaman diliminde gözlemlenebilir.

Bu durum fiziksel bir birleşme anlamına gelmez. Söz konusu olay, tamamen bakış açısına bağlı olarak oluşan bir hizalanma görüntüsüdür. Büyük çaplı gezegen hizalanmaları ise birkaç yılda bir meydana gelir.

2026 GEZEGEN GEÇİDİ NE ZAMAN?

2026 yılındaki Gezegen Geçidi, 28 Şubat 2026 Cuma günü gerçekleşecek.

Bu tarihte Güneş’ten batı ufkuna doğru kısa süreliğine altı gezegen bir arada gözlemlenebilecek. Olay, gün batımının hemen ardından en net şekilde izlenebilecek.

2026 Gezegen Geçidi Saat Kaçta?

Türkiye’den gözlem yapmak isteyenler için en uygun zaman, 28 Şubat akşamı gün batımından sonraki ilk 30 ila 60 dakika olacak. Bu zaman aralığında batı ufkuna bakıldığında gezegenler hizalanmış şekilde görülebilecek.

HANGİ GEZEGENLER YAN YANA GELECEK?

2026 Gezegen Geçidi kapsamında toplam 6 gezegen aynı doğrultuda görünecek:

Merkür

Venüs

Jüpiter

Satürn

Uranüs

Neptün

Çıplak Gözle Görülebilecek Gezegenler

Hava koşullarının uygun olması halinde şu dört gezegen çıplak gözle seçilebilecek:

Merkür

Venüs

Jüpiter

Satürn

Uranüs ve Neptün ise yalnızca dürbün veya teleskop yardımıyla gözlemlenebilecek.

TÜRKİYE’DEN GEZEGEN GEÇİDİ NASIL İZLENECEK?

Türkiye’den 2026 gezegen hizalanmasını izlemek için batı ufkunun açık olduğu bir konum tercih edilmeli. Gün batımından hemen sonra, şehir ışıklarından uzak ve açık gökyüzüne sahip bir alan en uygun gözlem şartlarını sağlayacaktır.

Tarih Saat Aralığı Gözlem Yönü Gerekli Ekipman 28 Şubat 2026 Gün batımından sonraki 30–60 dakika Batı Ufku Çıplak göz / Dürbün / Teleskop

Hava koşulları gözlem kalitesini doğrudan etkileyecektir. Bulutsuz bir akşam, gezegen geçidinin daha net izlenmesini sağlayacaktır.

GEZEGEN HİZALANMASI NEDEN ÖNEMLİ?

Gezegen hizalanmaları astronomi meraklıları için önemli gözlem fırsatları sunar. Özellikle altı gezegenin aynı zaman diliminde görülebilmesi, gökyüzünde nadir karşılaşılan bir tablo oluşturur. Bu tür olaylar hem amatör hem de profesyonel gözlemciler için dikkat çekici kabul edilir.

2026 Gezegen Geçidi hangi gün olacak?

2026 Gezegen Geçidi 28 Şubat Cuma günü gerçekleşecek.

Gezegen Geçidi saat kaçta izlenecek?

Türkiye’de gün batımından sonraki 30 ila 60 dakika içinde en net şekilde gözlemlenebilecek.

Türkiye’den görülecek mi?

Evet. Hava koşullarının uygun olması durumunda Türkiye’den batı ufkunda izlenebilecek.

Kaç gezegen yan yana gelecek?

Toplam 6 gezegen aynı doğrultuda hizalanmış gibi görünecek.

Hangi gezegenler çıplak gözle görülebilecek?

Merkür, Venüs, Jüpiter ve Satürn çıplak gözle; Uranüs ve Neptün ise dürbün veya teleskopla görülebilecek.