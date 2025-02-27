Gezegen Hizalanması Şubat 2025 Tarihi | Gezegen hizalanması ne zaman? 2025 Şubat Gezegen geçidi ne zaman, saat kaçta olacak? Gezegen dizilimi nereden, nasıl izlenir?

Astronomiyle ilgilenenlerin 2025'te en çok beklediği olay olan gezegen hizalanması için nefesler tutuldu. Geçtiğimiz ay Jüpiter, Satürn, Venüs, Mars, Uranüs ve Neptün'ün yan yana gelerek oluşturduğu gezegen geçidi bu ay Merkür'ün de eklenmesiyle tekrarlanıyor. 7 gezegenin oluşturacağı gezegen hizalanmasını takip etmek isteyenler Şubat 2025 gezegen geçidi ne zaman, saat kaçta olacak araştırmasını yapıyor. Toplam yedi gezegenin hizalanacağı astronomi olayını gözlemlemek için gezegen dizilimi nereden, nasıl izlenir sorusunu gündeme getiriyor. Peki, Gezegen hizalanması ne zaman? 2025 Şubat Gezegen geçidi ne zaman, saat kaçta olacak? Gezegen dizilimi nereden, nasıl izlenir? İşte ayrıntılar!

GEZEGEN HİZALANMASI ŞUBAT 2025 TARİHİ

Mars, Jüpiter, Uranüs, Neptün, Satürn, Merkür ve Venüs'ün oluşturacağı gezegen hizalanması 28 Şubat Cuma 2025 tarihinde gerçekleşecek. Gezegen hizalanması en son yaklaşık 30 yıl önce, 1995-1999 yılları arasında yine bu uzak gezegenler güneş sisteminde şimdikine benzer şekilde yakın bir bölgede konumlanmışlardı.

2025 GEZEGEN GEÇİDİ SAAT KAÇTA OLACAK?

Bilim insanları gezegen geçidini gözlemleyebilmek için en iyi saatin güneş battıktan sonra 19.30-20.00 saatleri arasında olduğunu belirtiyor.

GEZEGEN DİZİLİMİ NEREDEN, NASIL İZLENİR?

Gezegen dizilimini gözlemlemek isteyen yurttaşların şehir ışıklarından uzakta ve yüksekte bir yer seçmesi gerekiyor. En iyi izleme yönteminin teleskopla mümkün olacağını ifade eden uzmanlar çıplak gözle de gezegen hizalanmasının izlenebileceğini belirtti.

Çıplak gözle gezegen hizalanmasını izleyeceklerin güneydoğudan güneybatıya doğru gökyüzüne bakması gerekiyor. Merkür, Mars, Venüs, Jüpiter ve Satürn'ü güneydoğu ile güneybatı arasında Türkiye'den izlenebilecek.