Gezeravcı'nın da yer aldığı misyon ertelendi

SpaceX, Türkiye’nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı’nın yer alacağı Axiom 3 uzay misyonuna ilişkin fırlatmanın yarın geceye ertelendiğini duyurdu.

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonu, 18 Ocak'a (yarın) ertelendi.

SpaceX, Türkiye’nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı’nın yer alacağı Axiom 3 uzay misyonuna ilişkin fırlatmanın yarın geceye ertelendiğini duyurdu.

SpaceX'ten yapılan açıklamada, Türkiye'nin ilk uzay yolcusunun üyesi olduğu ve yarına ertelenen Ax-3 misyonunun, fırlatma öncesi son kontrollerinin tamamlanacağı bildirildi.

BAKAN KACIR'DAN AÇIKLAMA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ilk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı’nın da yer alacağı misyonun Türkiye saati ile 19 Ocak’a ertelendiğini açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlk astronotumuz Alper Gezeravcı’nın da yer alacağı fırlatma ertelendi. Hedeflenen fırlatma zamanı 19 Ocak 2024 00.49 (Türkiye saati ile). Bu sürede fırlatma öncesi teknik kontrollerin tamamlanması planlanıyor. Astronotumuz Alper Gezeravcı’nın bu tarihi misyonu başarıyla gerçekleştirmesi için heyecanla beklemeye devam edeceğiz” dedi.