Gezi, ahlaki bir itirazdı!

Gezi, sofrasına din ve milliyetçilik konulup, perde arkasından küresel sermayenin buyruklarıyla ülkede neoliberal dönüşümü gerçekleştirerek, öğrenciden işçiye, çiftçiden memura, emekliye kadar hakları gasp edilen herkesin ortak sesidir

Yavuz ÇOBANOĞLU - Sosyolog

Ülkelerin tarihlerinde halkların mevcut duruma itiraz ettiği bazı sarsıcı anlar vardır, yüzyıllar geçse de unutulmaz. Örneğin Fransız Devrimi böyledir, Boston Çay Partisi, Paris Komünü, Ekim Devrimi, Yerli ve Zapatista Hareketleri, yakın zamandaki Wall Street İşgali ve daha pek çoğu sıralanabilir.

İşte bugün, 11. yılının tazeliğindeki Gezi Direnişi’ni de artık bu listeye ekleyebiliyoruz. Çünkü Gezi, kendisine biçilen toplum mühendisliği gömleğini giymek istemeyenlerin kitlesel olarak ilk ses verişi, en güçlü itirazıdır. Politik iktidar ve onun zihniyet girdabındaki bazı muhaliflerin türlü damgalarla düşmanlaştırmaya çalıştığının aksine, özgürlük ve varoluş talebinin onurlu bir tarihsel anıdır.

Bununla birlikte Gezi birçok açıdan da ele alınıp, tartışılabilir. Öyle ki bunlardan biri de bu direnişi ortaya çıkaran ve etkileri günümüzde de devam etmekte olan ahlâkî bölünmüşlüktür. Öncelikle bir toplum olamamaktan, sonrasında ise Durkheimcı manada bir sosyal ahlâk yokluğundan kaynaklanan bu parçalanma, yüz yaşını deviren bir ülkenin yaşadığı toplumsal sorunların önemli bir parçasıdır. Bu yüzden gündelik yaşantıdan doğan, seküler ve ortak sosyal ahlâkın öneminin keşfedilemediği, böyle bir ahlâkın vaktiyle kurulamadığı bir ülkede bu alanı tarihsel altyapısının getirdiği avantajla İslâm dini ele geçirmiş, politik iktidarın kazanılmasıyla birlikte de kendi “ahlâk” biçimini diğerlerine dayatma siyasetini uygulamaya başlamıştır. Sadece cinsiyet, cinsellik ve alkol üzerine refleks geliştirmiş bu İslâmcı “ahlâk”, bugün resmî uygulamalara dönüşebildiği yerlerde mevzuatlar üzerinden (eğitimin dinselleştirilmesi, konser ve festival yasakları, maliyetinden fazla vergi alınan alkollü içkiler vb. gibi), dönüşemediği yerlerde de toplumsal hayat içindeki türlü baskılarla kendi yaşam şeklini dinsel bir “ahlâk” formu üzerinden meşru kılmaya çalışmaktadır.

Buna rağmen rıza gösteren yönetilebilir kitleler yaratmayı amaçlayan normlara sahip bu dinsel “ahlâka” sadece bu özelliği üzerinden bakmak da hatalı olacaktır. Öyle ki bu durum aynı zamanda bir dil ve söylem tahakkümü kurma üzerinden de okunabilir ve Gezi’deki itiraz bu bakımdan da önemlidir. Yeni rejimin bu tahakkümcü tavrıyla Gezi’ye katılan ve destekleyenleri, kendisi de bir kurgu olan “milletin” bir parçası olarak görülmemeleri; millete ve millî iradeye düşman, “çapulcu”, “ahlâksız”, “marjinal”, “illegal”, “aşırı uç” ilân edilmeleri aynı “ahlâktan” feyz alan dil ve söylemlerin sonucudur. İşte Gezi, bir yönüyle bu dayatmacı “ahlâkın” da reddiyesidir.

Zira insanoğlunun her devirde, her türlü iktidara karşı söyleyecek bir sözü mutlaka olmuştur. Fakat esas mesele bu “söz”ün nasıl ve hangi yollarla söylenebileceği üzerinedir. Bu sebeple, eğer derdiniz her dönem ve her iktidara karşı evrensel insan haklarının çerçevelediği temel insanî değerleri ve özgürlüğü savunmaksa, Gezi Direnişi’nin öğrettikleri artık önümüzde duruyor. Nitekim bu direniş, maddî birikimin yukarıdan aşağıya inmeyeceğine artık kanaat getirenler ile kendisine giydirilmek istenen ahlâkı kabul etmeyenlerin (başlangıcında gençlerin ve orta sınıfların, sonrasında herkesin ve tüm sınıfların) karşı çıkışıdır. Gezi sofrasına din ve milliyetçilik konulup, perde arkasından küresel sermayenin buyruklarıyla ülkede neoliberal dönüşümü gerçekleştirerek, öğrenciden işçiye, çiftçiden memura, emekliye kadar hakları gasp edilen herkesin ortak sesidir.

Bu deneyim ayrıca, insanlık tarihinde farklılıkların ilk defa bu derece meşru olduğu ve bireyselliğin ön plâna çıktığı bir çağda, İslâmcı bir iktidar tarafından ahlâk ile ehlileştirilmeye çalışılan bir kitlenin doğasıyla, sokak hayvanıyla topyekûn yaşama talebidir. Bu yüzden Gezi Parkı Direnişi, tahakküm edici, dışlayıcı ve bölücü bir ahlâka ve onun beden bulmuş iktidarına karşı, başka bir ahlâkın da mümkün olabileceğini savunanların giriştiği bir ahlâk muharebesi olmasıdır. Bu muharebenin sosyolojik vurgusu, artık Gezi’nin yol gösterdiği bu alternatif ahlâk üzerinden de normların oluşturulabileceğini, bunun neticesinde de bir sosyal ahlâk kurmak için şartların hâlâ mevcut olduğu gerçeğidir. Keza her canlının temel haklarının savunulması, ancak yeni bir dil ve söylemle mümkün olabilir.

Çünkü bugün bu ülkenin her yaş ve sınıftan insanı, dinsel idealler etrafında toplulukların homojenleştirilmeye çalışıldığı İslâmcı mühendislik projelerine değil, birlikte nasıl yaşayabileceğimiz üzerine üretilen insanî politikalara ihtiyaç duymaktadır. Bu itibarla küreselleşmenin güç verdiği neoliberalizm politikalarına karşı, örgütlülüğün ve dayanışmanın öneminin hiç azalmadığına da şahit olduğumuz Gezi Parkı’nın bize öğrettiği şey, yaşamın her alanında gücü eline kim almışsa ona saygıya ve boyun eğmeye çağıran, tepeden gelen buyruklara uyuma zorlayan, hiyerarşik ve muğlaklık abidesi çağrılar değil, ancak eşitlerin ilişkisini barındıran “birliktelik” düşüncesinin toplumsal barışı sağlayabileceğidir. İşte Gezi Parkı’nın ortaya çıkardığı bu yol ayrımı, bugün artık tüm Türkiye’nin önünde duruyor.