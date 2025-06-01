Gezi anması: 2 kişi için tutuklama, 10 kişi için adli kontrol talebi

Gezi anmasında gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen 12 kişiden 2'si tutuklamayla, 10'u adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Gezi Direnişi'nin 12. yıldönümü dolayısıyla Taksim Dayanışması’nın "Karanlık gider, Gezi kalır" diyerek yaptığı çağrı üzerine olağanüstü ablukaya rağmen anma dün 19.00'da Süslü Saksı Sokak ile Mis Sokak kesişiminde gerçekleşti.

Basın açıklamasının ardından Taksim'e yürümek isteyen gençlik örgütlerine polis müdahalede bulundu. Öğrencilerin bir kısmı Taksim'den Şişhane'ye kadar sloganlarla yürürken, 94 kişi polis ablukasında gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan 82'i gece serbest bırakılırken, 12'si bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

2 kişi tutuklamayla, 10 kişi ise adli kontrol şartıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.