Gezi anması: Adliyeye sevk edilen 12 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı

Gezi anmasında gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen 12 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gezi Direnişi'nin 12. yıldönümü dolayısıyla Taksim Dayanışması’nın "Karanlık gider, Gezi kalır" diyerek yaptığı çağrı üzerine olağanüstü ablukaya rağmen anma dün 19.00'da Süslü Saksı Sokak ile Mis Sokak kesişiminde gerçekleşti.

Basın açıklamasının ardından Taksim'e yürümek isteyen gençlik örgütlerine polis müdahalede bulundu. Öğrencilerin bir kısmı Taksim'den Şişhane'ye kadar sloganlarla yürürken, 94 kişi polis ablukasında gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan 82'i gece serbest bırakılırken, 12'si bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Adliyeye çıkartılan 2 kişi '2911 sayılı Kanun’a muhalefet' ettikleri iddiasıyla tutuklamayla, 10 kişi ise adli kontrol şartıyla Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Hakimlik, 12 kişiyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.