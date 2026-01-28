Gezi anmasına 3,5 yıl sonra dava

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, 31 Mayıs 2022 tarihinde Gezi eylemlerinin dokuzuncu yıldönümü anmasına katılan 27 kişiye üç buçuk yıl sonra dava açtı.

19 Aralık 2025 tarihinde düzenlenen iddianamede, Taksim Dayanışması’nın çağrısıyla 31 Mayıs 2022 günü saat 19.00'da Taksim'de, ‘Karanlık Gider Gezi Kalır, Gezi 9’uncu Yılında’ adı altında TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi önüne toplanma çağrısı yapıldığı ve bunun öğrenilmesi üzerine polis tarafından tedbirlerin alındığı ifade edildi.

‘İSTİKLAL’E ÇIKMAK İSTEDİLER’

İddianamede, polisin bariyerle emniyet tedbiri aldığı ve dönemin HDP Milletvekilleri Oya Ersoy, Musa Piroğlu, TİP Milletvekilleri Erkan Baş, Ahmet Şık ve Saliha Sera Kadıgil’in de aralarında bulunduğu yaklaşık 600 kişilik grubun Gezi’de hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının da yer aldığı "Acil demokrasi ve adalet! Karanlık gider! Gezi kalır" yazılı Taksim Dayanışması imzalı pankartı açtığı belirtildi. İstiklal Caddesi’ne çıkıp yürümek istediği bildirilen gruba polisin müdahale ettiği ve grupta bulunan bazı kişilerin de polise mukavemette bulunduğu iddia edildi.

27 KİŞİYE DAVA AÇILDI

Hazırlanan iddianame ile bazıları gözaltına da alınan toplam 27 kişinin “Toplantı ve yürüyüşlere silâh ve benzeri aletler taşıyarak veya kendilerini tanınmayacak hâle getirerek katılma, görevi yaptırmamak için direnme, kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” suçlarından cezalandırılması talep edildi.

BİR POLİS MAĞDUR

Polise taş, pet şişe atıldığı ve flama sopasıyla vurulduğu iddia edilen iddianamede dört kişinin gözaltı işlemi sırasında Emniyet’te de polise direnip slogan attıkları öne sürüldü. Gözaltı aracında darp edildiğini iddia ederek darp raporu ala A.D. isimli bir kadın çevik kuvvet polisi de iddianamede “mağdur” sıfatıyla yer aldı.

‘CUMHURBAŞKANINA HAKARET’

İddianamede, suçlamaları reddeden 27 kişinin cezalandırılması istenirken “Zıpla, zıpla, zıplamayan Tayyiptir” şeklinde slogan attığı belirlenen iki kişi hakkında ayrıca "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçundan soruşturma yürütüleceği ifade edildi.