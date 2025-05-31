Gezi anmasına karşı polis barikatı: İstiklal Caddesi'ne çıkan bütün sokaklar kapatıldı

HABER MERKEZİ

AKP'nin, talan, rant ve baskı politikalarına karşı 12 yıl önce Mayıs ayının sonu itibarıyla başlayan Gezi eylemlerinin yıl dönümü anması engellenmeye çalışılıyor.

Taksim Dayanışması, Türkiye tarihinin en önemli toplumsal hareketlerinden biri olan Gezi eylemleri anması için bugün saat 19.00'da Taksim Meydanı'nda toplanma çağrısı yaptı.

Çağrının ardından İstanbul Valiliği, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonlarını saat 15.00'ten sonra kullanıma kapattı.

Valilik, ayrıca, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın da ulaşıma kapandığını duyurdu.

Beyoğlu'nda çok sayıda bölge sabah saatlerinden bu yana çok sayıda polis ve barikatlarla kuşatıldı.

İstiklal Caddesi'ne çıkan tüm sokaklar, bariyerlerle kapatıldı. Galatasaray Meydanı 4 koldan ablukaya alındı.