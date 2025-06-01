Gezi anmasında gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edilecek

Gezi Direnişi'nin 12. yıldönümü dolayısıyla Taksim Dayanışması’nın "Karanlık gider, Gezi kalır" diyerek yaptığı çağrı üzerine olağanüstü ablukaya rağmen anma dün 19.00'da Süslü Saksı Sokak ile Mis Sokak kesişiminde gerçekleşti.

Basın açıklamasının ardından Taksim'e yürümek isteyen gençlik örgütlerine polis müdahalede bulundu. Öğrencilerin bir kısmı Taksim'den Şişhane'ye kadar sloganlarla yürürken, 94 kişi polis ablukasında gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan 82'i gece serbest bırakılırken, 12'si bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edilecek.