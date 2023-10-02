Gezi bir halk hareketidir

Politika Servisi

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin 28 Eylül’de, Gezi davasında Osman Kavala’ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis ile Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater Utku’ya verilen 18’er yıl hapis cezalarını onamasının ardından, Hatay’dan Ankara’ya ‘‘Özgürlük Yürüyüşü’’ nü başlattı. Yapılan açıklamalarda, 14 Mayıs seçimlerinde Hatay Milletvekili seçilmesine rağmen tahliye edilmeyen Can Atalay başta olmak Gezi Davası’nda verilen cezalara tepki gösterildi.

TİP üyelerinin yanı sıra yürüyüşe Can Atalay’ın annesi Şükran Atalay, babası Mustafa Atalay, amcası Abdurrahman Atalay ile gezi davasında verilen karara tepki gösteren, iradeleri yok sayılan Hatay halkı ile Emek Özgürlük İttifakı bileşenleri ile CHP Milletvekilleri de destek verdi. Hatay Meclis Binası önünde toplanan kitle Samandağ’a yürüdü.

Asi Yaşam Merkezi Sosyal Alanı önünde gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan Can Atalay’ın babası Mustafa Atalay önce oğlunun mesajını paylaştı: “Bizimle ilgili delil olmamasının ötesinde şiddet iddiası da yok. Herhangi bir şiddet eylemi ile aramızda bağlantı dahi kurulamıyor. Adaletsizlik sadece devleti değil, toplumu çürütür. Dünyaya bu pencereden bakmak zorunda değiliz ama bu hukuksuzluğa herkesin itiraz etmesini bekliyoruz’’

YARGIDAN ELİNİZİ ÇEKİN

Gezi Davası için ‘Bir tiyatro oyunu’ diyen Mustafa Atalay şöyle konuştu: ‘‘Şiddet diyorlar, şiddet yok. Kaybettiğimiz çocukların faili diyorlar, delil yok. FETÖ polislerinin, savcılarının meydana getirdiği dosya… İki defa beraat ediliyor, üçüncü yargılamada ceza veriliyor. Adalet Bakanı’na sesleniyorum. Sen hukuk adamıysan hukukçu gibi davran. Devlet adamıysan devlet adamı gibi davran. Muktedirler tüm siyasi davalardan ellerini çeksinler. Yargıyı rahat bıraksınlar. Yargıtay üyelerine de cezayı veren hâkimlere de sesleniyorum. Bu kararları verdikten sonra aynaya bakabilecekler mi? Yarın bir gün çocuğu ya da torunu bu davada dedem varmış, babam varmış deyince yüzü kızarmayacak mı? Erkan kardeşime yürüyüşünde başarılar diliyorum.’’

Atalay’ın ardından konuşan TİP Genel Başkanı Erkan Baş, ‘‘Yürüyüşümüzü Hatay’dan başlatıyoruz çünkü burası on binlerce yurttaşımızın iradesinin gasp edildiği bir kent. Depremde on binlerce insanımızı kaybettiğimiz bir kentteyiz. Yürüyüşümüzü Hatay’dan başlatıyoruz çünkü Gezi, bir davanın konusu olacaksa, önce Ali İsmail’in, Abdocan’ın, Ahmet Atakan’ın hesabının sorulması gerektiğine inanıyoruz’’ dedi. Yargıtay’ın Gezi davasındaki cezaları onamasına tepki gösteren Baş, şunları söyledi: ‘‘Gezi direnişi dünyanın en barışçıl, en insani ve en haklı itirazlarından bir tanesi. Bu ülkede milyonlarca insanın parçası olmaktan onur duyduğu bir isyanı, direnişi suçlu ilan etmeye kalkmak milyonlarca yurttaşımıza hakaret etmektir.’’

Yürüyüşe katılan EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan da Yargıtay’ın vermiş olduğu karar sonrası Anayasa Mahkemesinin (AYM) nihai kararı vereceğini hatırlattı. Öte yandan CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel de yürüyüşe destek açıklaması yaptı.