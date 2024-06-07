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Gezi Davası dosyaları Adalet Bakanlığı'na gitti

Gezi Davası’nda bugün itibariyle yeni bir gelişme oldu. Mahkeme, 219 mavi ve 4 adet kırmızı dosyayı "kanun yararına bozma talebi" başlığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı gönderdi.

Güncel
  • 07.06.2024 13:16
  • Giriş: 07.06.2024 13:16
  • Güncelleme: 07.06.2024 13:29
Kaynak: Haber Merkezi
Gezi Davası dosyaları Adalet Bakanlığı'na gitti
Fotoğraf: AA

Gezi Davası’nda bugün (7 Haziran Cuma) itibariyle yeni bir gelişme yaşandı.

T24 Murat Sabuncu’nun aktardığına göre İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi bugün 219 mavi ve 4 adet kırmızı dosyayı "kanun yararına bozma talebi" başlığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bakanlık muhabere bürosuna bir yazıyla yolladı.

Kanun yararına bozma ‘hukuka aykırılıklar bulunan karar-hükümlerin bozulması istemiyle Adalet Bakanlığı tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurulması yoluyla yapılıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Adalet Bakanlığı'na yolladığı yazıda şöyle denildi:

"Mahkememiz iş bu dosyasında hükümlü Mehmet Osman Kavala müdafi Avukat Hilal Zengin’in 6/5/2024 tarihli dilekçesiyle kanun yararına bozulması istemli talebinde bulunmuş olmakla dosya incelenmek üzere taralı haliyle ve fiziki olarak yazımız ekinde gönderilmiştir."

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