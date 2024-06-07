Gezi Davası dosyaları Adalet Bakanlığı'na gitti
Gezi Davası’nda bugün itibariyle yeni bir gelişme oldu. Mahkeme, 219 mavi ve 4 adet kırmızı dosyayı "kanun yararına bozma talebi" başlığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı gönderdi.
Gezi Davası’nda bugün (7 Haziran Cuma) itibariyle yeni bir gelişme yaşandı.
T24 Murat Sabuncu’nun aktardığına göre İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi bugün 219 mavi ve 4 adet kırmızı dosyayı "kanun yararına bozma talebi" başlığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bakanlık muhabere bürosuna bir yazıyla yolladı.
Kanun yararına bozma ‘hukuka aykırılıklar bulunan karar-hükümlerin bozulması istemiyle Adalet Bakanlığı tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurulması yoluyla yapılıyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Adalet Bakanlığı'na yolladığı yazıda şöyle denildi:
"Mahkememiz iş bu dosyasında hükümlü Mehmet Osman Kavala müdafi Avukat Hilal Zengin’in 6/5/2024 tarihli dilekçesiyle kanun yararına bozulması istemli talebinde bulunmuş olmakla dosya incelenmek üzere taralı haliyle ve fiziki olarak yazımız ekinde gönderilmiştir."