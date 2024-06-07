Gezi Davası dosyaları Adalet Bakanlığı'na gitti

Gezi Davası’nda bugün itibariyle yeni bir gelişme oldu. Mahkeme, 219 mavi ve 4 adet kırmızı dosyayı "kanun yararına bozma talebi" başlığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı gönderdi.

Güncel 07.06.2024 13:16 Giriş: 07.06.2024 13:16

Güncelleme: 07.06.2024 13:29 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: AA