Gezi Davası'nda 3 isim hakkında beraat kararı

Gezi Parkı Davası kapsamında haklarındaki 18'er yıl hapis cezası Yargıtay tarafından bozulduktan sonra tahliye edilen Mücella Yapıcı, Ali Hakan Altınay ve Yiğit Ali Ekmekçi’nin "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet etmek" iddiasıyla yargılandığı davada beraat kararı verdi.

Gezi Parkı davasında haklarında verilen 18’er yıl hapis cezası kararının bozulmasının ardından tahliye edilerek yeniden yargılanan Taksim Dayanışması üyesi mimar Mücella Yapıcı, iktisatçı Yiğit Ali Ekmekçi ve akademisyen Ali Hakan Altınay’la ilgili yargılamaya devam edildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık avukatları hazır bulundu.

"KESİN VE YETERLİ DELİL BULUNMADI"

Açıklamaların ardından kararını açıklayan Mahkeme, Mücella Yapıcı, Yiğit Ali Ekmekçi ve Ali Hakan Altınay’ın ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme'' suçundan ''her türlü şüpheden uzak, kesin ve yeterli delil elde edilemediği'' gerekçesiyle ayrı ayrı beraatlarına karar verdi.

Mahkeme kararında, "Türkiye Cumhuriyeti Hukümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs suçundan cezalandırılmaları istenmişse de suçu işlediklerine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve yeterli delil bulunmamıştır" denildi.