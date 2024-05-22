Gezi Davası'nda yeniden yargılanan üç ismin duruşması 9 Ekim'e ertelendi

Gezi Davası'nda Mücella Yapıcı, Yiğit Ali Ekmekçi ve Ali Hakan Altınay’ın yeniden yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü. Avukatların beraat talebini reddeden mahkeme, duruşmayı 9 Ekim saat 11.00'e erteledi.

Mücella Yapıcı, Yiğit Ali Ekmekçi ve Ali Hakan Altınay'ın “Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" suçlamasıyla yeniden yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Mücella Yapıcı, Yiğit Ali Ekmekçi ve Ali Hakan Altınay’ın katılmadığı duruşmada avukatları hazır bulundu.

Avukat Fikret İlkiz, Mücella Yapıcı’nın “2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet” suçundan daha önce İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanıp beraat ettiğini ifade etti.

İlkiz, kararın kesinleştiğini vurguladı ve dava dosyasının dikkate alınmasını talep etti.

Mahkeme, avukat Fikret İlkiz’in talep ettiği dava dosyalarının istenilmesine karar verdi.

Avukatların beraat talebini reddeden mahkeme, duruşmayı 9 Ekim saat 11.00'e erteledi.

NE OLMUŞTU?

Mücella Yapıcı, Yiğit Ali Ekmekçi ve Ali Hakan Altınay hakkında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 18’er yıl hapis cezası verilmişti.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, söz konusu kararı bozmuştu.