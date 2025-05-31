Gezi Direnişi 12 yaşında: Taksim ablukaya alındı, kitle Mis sokakta toplandı

Gezi Direnişi'nin 12. yıl dönümünde Taksim Dayanışması, Türkiye'nin yakın tarihindeki en kitlesel halk hareketlerinden biri olan Gezi eylemleri için anma çağrısı yaptı. Toplanma saati olarak bugün saat 19.00 gösterildi.

Gezi Direnişi’nin 12. yıl dönümü nedeniyle Taksim’de yapılması planlanan eylem öncesi Beyoğlu ilçesi polis ablukasına alındı. İstiklal Caddesi’ne çıkan tüm sokaklar, bariyerlerle kapatıldı. Galatasaray Meydanı 4 koldan ablukaya alındı.

İstiklal Caddesi'ni boşaltan emniyet güçleri, sokak aralarını da polis otobüsleriyle kapatıyor.

Taksim Mis Sokak tamamen polis araçlarıyla kapatıldı. Mis Sokak'ta kitle toplanmaya başladı.

Gezi Direnişi'nin 12. yıl dönümünde Taksim'e abluka: Yüzlerce kişi engellemelere rağmen Mis Sokak'ta buluştuhttps://t.co/2IBav61C57 pic.twitter.com/gO9fMkafBk — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) May 31, 2025

Kitle “Gezide düşene dövüşüne bin selam” sloganları atılıyor.

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