Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Gezi Direnişi 12 yaşında: Taksim ablukaya alındı, kitle Mis sokakta toplandı

Gezi Direnişi’nin 12. yıldönümü dolayısıyla Taksim Dayanışması’nın “Karanlık gider, Gezi kalır” diyerek yaptığı çağrı üzerine toplanma Taksim’de başladı

Güncel
  • 31.05.2025 18:56
  • Giriş: 31.05.2025 18:56
  • Güncelleme: 31.05.2025 19:19
Gezi Direnişi 12 yaşında: Taksim ablukaya alındı, kitle Mis sokakta toplandı

Gezi Direnişi'nin 12. yıl dönümünde Taksim Dayanışması, Türkiye'nin yakın tarihindeki en kitlesel halk hareketlerinden biri olan Gezi eylemleri için anma çağrısı yaptı. Toplanma saati olarak bugün saat 19.00 gösterildi.

Gezi Direnişi’nin 12. yıl dönümü nedeniyle Taksim’de yapılması planlanan eylem öncesi Beyoğlu ilçesi polis ablukasına alındı. İstiklal Caddesi’ne çıkan tüm sokaklar, bariyerlerle kapatıldı. Galatasaray Meydanı 4 koldan ablukaya alındı.

İstiklal Caddesi'ni boşaltan emniyet güçleri, sokak aralarını da polis otobüsleriyle kapatıyor.

Taksim Mis Sokak tamamen polis araçlarıyla kapatıldı. Mis Sokak'ta kitle toplanmaya başladı.

Kitle “Gezide düşene dövüşüne bin selam” sloganları atılıyor.

Ayrıntılar birazdan...

BirGün'e Abone Ol