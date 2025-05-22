Gezi Direnişi eylemlerine takipsizlik kararı

Haber Merkezi

Ankara’da Gezi eylemlerine katıldıkları belirtilen 777 kişi ile siyasi partiler ve kurumlar hakkında 12 yıl sonra açılan ek soruşturma sonuçlandı. Zamanaşımı nedeniyle takipsizlik kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 27 Mart 2013’te İstanbul’da başlayan Taksim Gezi Parkı eylemlerine destek için Ankara’da 31 Mart’ta başlayan eylemlere katıldıkları ileri sürülen 777 kişi ile birlikte yine eyleme katılan siyasi partiler ve kurumlar hakkında 12 yıl aradan sonra soruşturma başlattı.

Soruşturma başlatılmasına gerekçe olarak "kitlesel boyut kazanan eylemler nedeni ile eylemler sonucunda çok sayıda kanuna aykırı gösteri düzenlendiği, bu gösterilerde göstericilerin uyguladıkları şiddet nedeniyle çok sayıda kamu görevlisi ve sivil şahsın yaralandığı, gösterilere katılanların çok sayıda iş yerleri ve araçlara zarar verdikleri, yollarda barikatlar kurarak ulaşımı engelledikleri, kamu düzenini ihlal ettikleri gibi kamu güvenliğine de önemli ölçüde zarar verdiklerinin tespit edilmesi" gösterildi.

15 AYRI SUÇ İSNAT EDİLDİ

Eyleme katılanlara "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama", "kamu malına zarar verme", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama", "cumhurbaşkanına hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" gibi 15 ayrı suç isnat edildi.

ZAMANAŞIMI UYGULANDI

Soruşturma sonucunda 23 kişi hakkında atılı eylemler nedeniyle yargılandıkları ve bu yüzden tekrar kamu davası açılamayacağı belirtildi. 8 kişi hakkında da hayatını kaybetmeleri gerekçeleriyle takipsizlik kararı verildi. Geri kalan 742 kişi hakkında da eylemlerin 2013 yılında gerçekleşmesi nedeniyle zamanaşımı hükümlerinin uygulanması gerektiği ifade edilerek kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildi.