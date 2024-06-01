Gezi Direnişi'nin 11. yılında İzmir'de basın açıklaması: Gezi ülkenin umududur

İzmir'de Gezi Direnişi'nin 11'nci yıl dönümünde basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamada, Gezi Direnişi'nin bu ülkenin umudu olduğu vurgulandı.

Gezi Direnişi'nin 11'nci yıldönümü dolasıyla İzmir'de basın açıklaması yapıldı. Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde gerçekleşen açıklamaya, TMMOB, demokratik kitle örgütleri, siyasi partiler, çok sayıda yurttaş ve Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay katıldı.

KESK Dönem Sözcüsü Nihat Filiz, şu açıklamayı yaptı:

"11 yıl önce bugün ülkemiz tarihinin en demokratik, en katılımcı, en barışçı, en feminist, en adaletli, en ekolojist, en genç, en renkli ve en mücadeleci halk hareketi, dünyadaki ve ülkemizdeki adaletsizliklere karşı Gezi Parkı'nda buluştu. Tüm bu gerçekliğin karşısında Gezi Direnişini darbeyle, terörle ilişkilendirmek akılla, mantıkla, hukukla ve vicdanla izah edilemez. Gezi davasında haklarından somut tek bir delil bile olmadan 7 yıldır tutsak edilen Osman Kavala için verlen ağırlaştırılmış müebbet cezası, 2 yıldır hukuksuzca hapsedilen Can Atalay, Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater ve Mine Özerden için verilen 18’er yıllık hapis cezaları onanmış durumda."

Gezi adına hapiste tutulan herkesin serbest bırakılmasını talep eden Filiz, "Adalet duygusunun yok edildiği bir ülkenin geleceği olur mu? Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmadığı, hatta verdiği kararlar iktidarın işine gelmediği için kapatılmasının en yetkili kanallardan dillendirildiği bir ülkede demokrasiden söz edilebilir mi? Gezi Direnişi bu ülkenin dünü değil geleceğidir. Eşitlik, özgürlük, adalet ve demokrasi için sönmeyecek bir umut olmaya devam edecek" diye konuştu.