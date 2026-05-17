‘Gezi’ diyerek mitinge götürdüler

HABER MERKEZİ

Kocaeli’nde öğrenciler “gençlik gezisi” denilerek AKP Gençlik Kolları’nın düzenlediği “Gençlik Şöleni’ne” götürüldü.

sendika.org’un haberine göre, KYK yurtlarının WhatsApp grubunda “4 Sanatçı konseri ve Kocaeli gezisi yapılacak, katılım ücretsiz…” mesajı atıldı. Form doldurarak etkinliğe katılabileceği söylenen öğrencilere, AKP etkinliğine dair herhangi bir bilgi verilmedi. Etkinlik bilgisi paylaşan kişi etkinliğin "Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi gezisi" olduğunu aktardı.

Götürüldükleri yerin gezi değil miting olduğunu fark eden öğrenciler duruma tepki gösterdi. Tepkiye yanıt veren AKP Devrek Gençlik Kolları Başkanı Anıl Taha Sıvacı, gezi öncesinde atılan mesajlarda açık bir şekilde konser denilmesine rağmen bu duruma inkar ederek önce “Size bu program için herhangi biri gezi demedi” dedi, ardından etkinliğin miting değil “gençlik şöleni” olduğunu savundu. Programa göre Erdoğan saat 19.00’da miting alanına çıkarılacakken, sabah saat 06.00’dan beri stadyum alanında tutulan öğrencilerin çıkışına engel olundu.