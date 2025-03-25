Gezi dönemindeki yalanlar yine sahnede

Haber Merkezi

Saray rejimine karşı halkın direnişi dört bir tarafa yayılırken iktidarın trolleri ve yandaş yazarlar, toplumun geniş kesimlerini hedef almaya başladı. Tıpkı Gezi Direnişi döneminde olduğu gibi iftira ve yalanlar art arda sıralandı:

‘CAMİDE BİRA İÇTİLER’ YALANI

Yandaş gazete ve kuruluşlardan Türkiye gazetesi, Yeni Şafak ve TGRT Haber Saraçhane’de bulunan Şehzadebaşı Camii’nde “bira içildiğini”, “mezarların talan edildiğini”, “Caminin talan edildiğini” iddia etti.

Devlet kanalı TRT’de de benzer haberler yer aldı. AKP eski MKYK Üyesi Mücahit Birinci başta olmak üzere, protestolar başladığından bu yana sokağa çıkan halka tehdit mesajlarının yanı sıra yayılmaya çalışılan bu iddialarla düzenlenen eylemler provoke edilmeye çalışılıyor.

TEHDİT DİLİ SÜRÜYOR

Son olarak AKP’li Furkan Bölükbaşı da Bozdoğan Kemeri civarından görüntüler paylaşarak, kemerin yakınındaki Şehzadebaşı cami avlusunda ve duvarının üstünde bira içildiğini iddia etti ve şunları yazdı:

Son olarak AKP’li Furkan Bölükbaşı da Bozdoğan Kemeri civarından görüntüler paylaşarak, kemerin yakınındaki Şehzadebaşı cami avlusunda ve duvarının üstünde bira içildiğini iddia etti ve şunları yazdı:

‘‘Bu işin tadını kaçırmaya başladınız. Haddinizi aşıyorsunuz. Sizi son kez uyarıyoruz. Camilerimizden defolun gidin. Yoksa sonuçlarına katlanırsınız.’’

Öte yandan sadece Saraçhane’de değil; Ankara, İzmir ve Bursa’da polisin halka biber gazı, tazyikli su ve fiziki müdahaleleri görmeyen gazeteler, “Polise asitli ve baltalı saldırı”, “polise asit attılar”, “CHP’li vekiller polise saldırdı” başlıklarını görmeyi tercih etti. İktidar gazetelerinin hemen hepsi CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “sokak çağrısı nedeniyle” bazı noktalarda “terör estirildiğini” iddia etti.

Yeni Şafak yazarı, Turgay Yerlikaya ise “Öğrenci hareketleri ve siyasal mobilizasyon” başlıklı yazısında Gezi Direnişi üzerinden ülkede süren eylemleri hedef aldı. Yerlikaya, “Daha yakın tarihte çevreci taleplerle başladığı iddia edilen Gezi’nin çok kısa bir süre içerisinde güvenlik bürokrasisindeki paralel örgütlenmeler ve illegal yapıların desteğiyle nereye evrildiği ortada…” dedi.

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HASAR VARSA SORUMLU GÜVENLİK GÜÇLERİ

İstanbul Valisi Davut Gül de Şehzadebaşı Camii üzerinden eylemcileri hedef aldı. Dün camiyi ziyaret eden ve “Halkın kutsalına yönelik açık bir provokasyondur” açıklaması yapan Gül’e CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’ten yalanlama geldi: “Vatandaşla karşı karşıya getirdiğiniz güvenlik güçleri, elinde şanlı Türk bayrağımız olan vatandaşlarımızı gazla ve copla sürükleyerek camiye sıkıştırdı. Hasar oluşmuşsa sebebi budur.” Öte yandan İBB cami haziresini incelediğini, yalnızca iki mezar taşında kısmi kırıklar ve kopmalar tespit edildiğini duyurdu. İlk bilginin mezar taşlarının ‘kendi kendine devrilebilecek derecede zayıfladığı yönünde’ olduğunu belirtilirken açıklamada şöyle denildi:

• 2021 yılında İBB ile ilgili vakıflar arasında tarihi hazirelere yönelik bakım ve restorasyon çalışmalarını içeren protokolün iptal edilmiş olmasına rağmen, İBB Miras ekipleri İstanbul’un tarihi eserlerini ihya etmiş, haksız, hukuksuz şekilde tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun özel hassasiyeti, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve ekibinin bilimsel çalışmaları büyük takdir toplamıştır.

• Ayrıca yetki alanımız dışında olmasına rağmen Şehzadebaşı Haziresi ve çevresindeki duvarlarda kapsamlı bir restorasyon çalışması başlatılmış olup, ilgili alan en kısa sürede İBB Miras ekiplerince düzenlenecektir.

• Camii ve çevresinin güvenlik sorumluluğu Emniyet Müdürlüğü’nde olmasına rağmen, İBB Zabıta ekipleri de güvenliğin sağlanmasına destek amacıyla alanda görev yapacaktır.

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İBDA-C’DEN İFTAR ÇAĞRISI

Siyasal İslamcı rejimin besleyip büyüttüğü, şeriat yanlıları, dün Saraçhane’ye yakın bulunan Şehzadebaşı Camii’nde iftar açacaklarını duyurdu. İBDA-C’ye yakın olduğu ileri sürülen Büyük Doğu Akıncıları Gençlik Teşkilatı’nın sosyal medya hesabından Saraçhane’ye çağrı yapıldı. Büyük Doğu Akıncıları Derneği’nin Gençlik Teşkilâtı tarafından yapılan çağrıyla beraber sosyal medyada yayılan, ‘‘Camii duvarına işemeye yeltenen bir kısım şerefsizlere haddini bildirmek adına bu akşam Şehzadebaşı’nda iftar açacağız’’ duyurusu dikkat çekti.

YERLİKAYA VE GÜL GÜVENCESİ

Akşam saatlerinde ise iftar programı sosyal medyadan yapılan açıklamayla iptal edildi. Açıklamada söz konusu cami ile ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve İstanbul Valisi Davut Gül’ün güvence verdiğine vurgu yapılarak çağrı geri çekildi.

KİM BU AKINCILAR?

Büyük Doğu Akıncıları Gençlik Teşkilatı; İBDA-C, yani ‘‘İslami Büyük Doğu Akıncıları Cephesi’’nin gençlik örgütlenmesi olarak biliniyor. İBDA-C ismi, Türkiye’nin yakın tarihinde birçok saldırıda geçti. Bunların bir kısmını üstlenmemelerine karşın; ses getiren birçok terör saldırısında İBDA-C’nin imzası bulunuyor.