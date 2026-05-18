Gezi için Safranbolu'ya giden "şehit aileleri" otelde zehirlendi: 42 kişi hastaneye kaldırıldı

Safranbolu'da otelde karbonmonoksit gazından etkilenen 42 kişi tedavi altına alındı. Zehirlenenlerin Edirne'den gelen "şehit aileleri" oldukları ve gezi programı kapsamında ilçeye geldikleri öğrenildi.

Güncel
  • Giriş: 18.05.2026 12:30
  • Güncelleme: 18.05.2026 12:43
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde konakladıkları otelde karbonmonoksit gazından etkilenen 4'ü çocuk 42 kişi tedavi altına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edirne'den gelen "şehit ailelerinin" konakladığı bir otelde karbonmonoksit gazı sızıntısı meydana geldi. Rahatsızlanmaları üzerine Safranbolu Devlet Hastanesi ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran 4'ü çocuk 42 kişi tedavi altına alındı.

Tedavi altına alınan 42 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bu arada, ailelerin gezi programı kapsamında ilçeye geldikleri öğrenildi.

