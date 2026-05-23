Gezi için Taksim’e çağrı

Bundan 13 yıl önce, 2013'te Gezi Parkı'ndan tüm ülkeye yayılan direnişin yıldönümü öncesinde Taksim Dayanışması, Gezi Parkı direnişinin yıl dönümü yaklaşırken Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası (TMMOB) Büyükkent Şubesi'nde basın toplantısı düzenledi. Çok sayıda parti ve kurum temsilcisinin katıldığı, "Karanlık gider, Gezi kalır" pankartının açıldığı toplantıda Gezi'nin yıldönümü için Taksim'e çağrı yapıldı.

GEZİ MİLYONLARIN SESİDİR

MA'da yer alan habere göre, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Aydan Adanır Usta tarafından okunan açıklamada Gezi Parkı direnişinin ülke tarihinin en görkemli, en kitlesel ve en yaratıcı halk hareketi olduğu belirtildi. Açıklamada, “Üstünden tam 13 yıl geçti. Gezi, bu ülkenin yarınlarına sahip çıkan, hakları ve geleceği için mücadele eden, İktidarın her tarafımızı saran baskılarına, antidemokratik uygulamalarına ve rant politikalarına itiraz eden milyonların sesidir. Gezi, yan yana gelmenin sevincinin, kalabalıkların gücünün, yaratıcılığın heyecanının, dayanışmanın güzelliğinin, bir arada yaşamanın adıdır. Biz aradan geçen 13 yılın ardından hâlâ, Gezi Direnişi'ne baktığımızda; bilim ve tekniğin ışığında, canlıların yaşam hakkına saygılı, eşit, onurlu, barış içerisinde yaşayacağımız, adil bir ülke umudunun ne kadar da diri olduğunu görüyoruz” denildi.

ARKADAŞLARIMIZI BIRAKIN

Aradan geçen 13 yılda, siyasi iktidarın meşru talepleri bastırmak için sindirme ve hukuksuzluk politikalarını derinleştirdiğinin belirtildiği açıklamada, “Adeta bir yargı sopası haline getirilen Gezi davası sanatçılardan gazetecilere uzanan bir cadı avına dönüşerek devam ettirildi. Bugün hâlâ, uydurma delillerle, kurgulanmış bir iddianameyle Gezi davası adı altında Osman Kavala 9 yılı aşkın süredir, Tayfun Kahraman, Can Atalay, Çiğdem Mater ve Mine Özerden arkadaşlarımız ise 4 yılı aşkın süredir hukuksuz bir şekilde tutsak edilmiş durumdadır. Bu hukuksuzluğu kabul etmiyoruz! Arkadaşlarımız hakkında verilen Anayasa Mahkemesi Kararları, AİHM kararları derhal uygulanmalıdır. Arkadaşlarımız serbest bırakılmalıdır” ifadelerine yer verildi.

Usta tarafından okunan açıklamada CHP'ye yönelik saldırıların bir demokrasi darbesi olduğunun vurgulanırken, “Ülkemizin sürüklenmek istendiği karanlığa karşı Gezi hala kutup yıldızımız olarak durmaktadır. Gezi Direnişi'nden aldığımız birleşik mücadele kültürü, kararlılık ve dayanışma duyguları toplumun her hücresinde hala büyük bir umut olarak durmaktadır. Gezi Direnişi'nden aldığımız bu umutla; Gezi'nin 13. yılında 31 Mayıs 2026 Pazar günü Taksim'deyiz” denildi.

Açıklama şu ifadelerle son buldu:

“Gezi Direnişi'nde kaybettiğimiz Berkin Elvan, Ali İsmail Korkmaz, Ahmet Atakan, Mehmet Ayvalıtaş, Abdullah Cömert, Ethem Sarısülük, Hasan Ferit Gedik, Medeni Yıldırım'ın anısı önünde saygıyla eğiliyoruz; Eşitlik, özgürlük, adalet ve demokrasi için bir arada olmaya çağırıyoruz.”