Gezi mahpuslarının tutukluluğunun 3. yılı: Cezaevlerinin önünde 'özgürlük' çağrısı

HABER MERKEZİ

Gezi mahpuslarının tutukluluğunun 3. yılında cezaevlerinin önünde yapılan açıklamada 'özgürlük' çağrısı yapıldı; tutukluların mesajı okundu.

Gezi’ye Özgürlük Koordinasyonu, Gezi davası kapsamında tutuklanan arkadaşlarının tutukluluğunun üçüncü yılında önce Silivri Cezaevi, ardından da Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi önünde açıklamalarda bulundu.

Açıklamalara Gezi tutuklularının arkadaşlarının yanı sıra, Şehir Plancıları Odası, Gezi Direnişi sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan, Can Atalay’ın ve Çiğdem Mater’in aileleri ile çok sayıda kişi katıldı.

TUTUKLULARIN MESAJLARI OKUNDU

Etkinlikte Gezi davası tutuklularının mesajları da okundu. Osman Kavala’nın mesajını Yasemin Bektaş, Can Atalay’ın mesajını öğrenci Berkant Tatlı, Tayfun Kahraman’ın mesajını Şehir Plancıları Odası Genel Sekreteri Zafer Mutluer, Çiğdem Mater’in mesajını Melis Behlil, Mine Özerden’in mesajını ise Elif Özdemir seslendirdi.

Silivri’de yapılan ortak açıklamayı Şehir Plancıları Odası Genel Başkanı Akif Burak Atlar, Bakırköy’deki açıklamayı ise Yasemin Bektaş okudu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gezi, bu ülkenin vicdanıdır, eşitlik ve adalet için umududur. Barışçıl, yaratıcı, neşenin öznesi olduğu, özgürlük talebini dile getiren bir itirazın

ortak hafızasıdır. O hafızayı susturmak için tam üç yıldır Çiğdem Mater’i, Mine Özerden’i, Can Atalay’ı, Tayfun Kahraman’ı ve sekiz yıla yakındır da Osman Kavala’yı hukuksuzca mahkûm ediyorlar. Bu bir dava değil, cezalandırma ve gözdağı sistemidir.

Ülkemizin demokrasi tarihinde kapkara bir lekedir. Buradan, Silivri’nin ve Bakırköy’ün önünden sesleniyoruz: Unutmadık. Alışmadık. Kabul etmiyoruz!

Kabul etmeyeceğiz, çünkü Gezi hâlâ bizimle. Çünkü biz, hepimiz, dün olduğu gibi bugün de hâlâ Gezi’deyiz. Bugün sadece hukuksuz Gezi davası yüzünden özgürlükleri gasp edilen beş arkadaşımız için değil; bu ülkenin düşleri, adalet duygusu ve demokrasi umudu için buradayız!

Ethem Sarısülük için, Hasan Ferit Gedik için, Mehmet Ayvalıtaş için, Ali İsmail Korkmaz için, Abdullah Cömert için, Ahmet Atakan için, Medeni Yıldırım için, Berkin Elvan için buradayız!

"SİYASİ TUTUKLULAR İÇİN BURADAYIZ"

Saraçhane’de, sokaklarda, kampüslerinde kullandıkları demokratik hakları

nedeniyle tutuklanan öğrenciler için, sosyal medyada paylaştıkları özgür

düşünceleri nedeniyle gözaltına alınan yurttaşlar için buradayız! Gazeteciliğin gereğini yaparak gerçekleri dile getirip karşılığında cezaevine konulan basın emekçileri için; yaşadığımız adaletsizliklere sessiz ve tepkisiz kalmayıp baskı altına alınan sanatçılar için buradayız! Toplum ve kamu yararına düşünüp üreten, kentlerimizi deprem riskine karşı dirençli hale getirmek için çalışan şehir plancıları, meslek insanları ve bürokratlar için; adaletsiz uygulamalara karşı halkın ve ezilenlerin yanında olan avukatlar, hukukçular için buradayız!

Kadınların bedeni, doğumu, yaşamı üzerinde kurulan tahakküme karşı ses

çıkaranlar için; kimliğini, varoluşunu inkâr etmeyen bireyler için buradayız!

Onurlu bir yaşam ve emeklerinin hakkı için direnen tüm işçiler ve emekçiler için buradayız! Yüzbinlerce, milyonlarca insanın demokratik iradesiyle seçildikleri halde keyfi ve mesnetsiz gerekçelerle tutuklanan belediye başkanları için; kayyum marifetiyle susturulmak istenen halk iradesi için; tüm siyasi tutuklular için buradayız! Onlar içerdeyken biz dışarıda susamayız, susmuyoruz, susmayacağız! Adalet için sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz! Sokaklarda, kampüslerde, fabrikalarda, ofislerde, meydanlarda eşitlik için, demokrasi için, geleceğimiz için mücadeleye devam edeceğiz!

Sözümüz var: Bu adaletsizlik sona erecek, bu dayanışma büyüyecek ve bu hikâye umutla tamamlanacak. Biz kazanacağız! Gezi’ye özgürlük! Gezi için adalet! Herkes için Adalet! Ya hep beraber, ya hiçbirimiz!"