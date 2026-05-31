Gezi'nin 13'üncü yılında abluka altında anma: "Toprağın yağmalanmasına karşı erkenden kurulmuş bir barikat"

Yurttaşlar, Gezi Direnişi'nin 13'üncü yılı dolayısıyla Taksim Dayanışması'nın çağrısıyla Taksim Mis Sokak'ta 19.00'da bir araya geldi. Yapılması planlanan basın açıklaması öncesinde Taksim adeta ablukaya alınırken, polis kitlesel toplanmalara izin vermedi. Mis Sokak'ta yapılmak istenen basın açıklamasına ise polis kordonundan giriş sağlanırken, alana girmek isteyen yurttaşların tek tek videolarının çekildiği bildirildi.

Gezi Direnişi sırasında yaşamını yitirenleri anmak amacıyla Taksim Dayanışması’nın yaptığı çağrı öncesinde, Taksim ve İstiklal Caddesi yoğun polis ablukası altına alındı. Sabah saatlerinden itibaren caddenin ara sokakları bariyerlerle kapatılırken, yurttaşlar engellemelere rağmen ara sokaklarda toplanmaya başladı.

VALİLİK KARARIYLA ULAŞIMA ENGEL

İstanbul Valiliği’nin kararı doğrultusunda, saat 13.00 itibarıyla Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonunun İstiklal Caddesi çıkışı ve Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapatıldı.

Sabah saat 11.00’den itibaren ise Tünel Meydanı, Galatasaray Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne çıkan tüm ara sokaklara polis barikatları yerleştirildi.

POLİS MÜDAHALESİ VE GÖZALTI

Ablukaya rağmen İstiklal Caddesi çevresindeki sokaklarda bir araya gelen yurttaşlara yönelik polis müdahaleleri gerçekleşti. Nane Sokak’ta toplanan gruba müdahale eden polis, bir kişiyi gözaltına aldı.

YURTTAŞLAR KAMERAYA ÇEKİLEREK SOKAĞA ALINDI

Yoğun polis önlemlerine karşılık Mis Sokak ile Süslü Saksı Sokak kesişiminde toplanma başladı. İlerleyen saatlerde Süslü Saksı Sokağı'na girişlerin açıldığı, sokağa girmek isteyen yurttaşların ise polis tarafından tek sıra halinde kameraya çekilerek içeri alındığı bildirildi.

"HER YER TAKSİM, HER YER DİRENİŞ"

Polis ablukası altında gerçekleşen anmada Gezi'de yaşamını yitirenler anıldı.

Gezi Direnişi'nde polis Fatih Dalgalı'nın attığı gaz kapsülüyle katledilen Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan, anmada yaptığı konuşmada Gezi'nin hafızasının tüm engellemelere rağmen yaşatılmaya devam edeceğini söyledi.

Taksim'in yıllardır polis ablukası altında tutulduğunu belirten Elvan, şunları kaydetti:

"Bugün yine abluka altındayız. Mutlaka bir gün bu ablukaları yıkacağız ve Gezi'de çocuklarımızı karanfil bırakarak anacağız. Can Atalay başta olmak üzere Mine Özerden, Çiğdem Mater, Osman Kavala, Tayfun Kahraman ile birlikte kol kola yürüyüp karanfillerimizi oraya bırakarak çocuklarımızı orada anacağız."

Elvan, konuşmasının sonunda "Bu korku duvarını bir gün mutlaka yıkacağız. Her yer Taksim, her yer direniş" ifadelerini kullandı.

Elvan’ın konuşmasının ardından Gezi'de yaşamını yitirenlerin ismi tek tek okunarak “yaşıyor” denildi. İsimler arasında darp edilerek katledilen gazeteci ve yaşam savunucusu Hakan Tosun’un da ismi okundu.

"GEZİ DİRENİŞİ ONURUMUZDUR"

Saygı duruşu ve yaşamını yitirenlerin isimlerinin okunmasının ardından basın açıklaması okundu. Gezi’nin yalnızca bir park olmadığının vurgulandığı açıklamada “Gezi; taşı, toprağı, deresi, denizi, kamu arazisi ile yeraltı ve yerüstü kaynaklarının yağmalanmasına karşı erkenden kurulmuş bir barikattır” denildi.

Gezi’nin aynı zamanda demokrasi ve laiklik mücadelesinin de adresi olduğunun vurgulandığı açıklamada Gezi tutukları Osman Kavala, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater'e özgürlük istendi.