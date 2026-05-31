Gezi'nin 13. yılında Taksim'de abluka: Engellemelere rağmen yurttaşlar toplanıyor

Yurttaşlar, Gezi Direnişi'nin 13'üncü yılı dolayısıyla Taksim Dayanışması'nın çağrısıyla Taksim Mis Sokak'ta 19.00'da bir araya geldi. Yapılması planlanan basın açıklaması öncesinde Taksim adeta ablukaya alınırken, polis kitlesel toplanmalara izin vermedi. Mis Sokak'ta yapılmak istenen basın açıklamasına ise polis kordonundan giriş sağlanırken, alana girmek isteyen yurttaşların tek tek videolarının çekildiği bildirildi.

Gezi Direnişi sırasında yaşamını yitirenleri anmak amacıyla Taksim Dayanışması’nın yaptığı çağrı öncesinde, Taksim ve İstiklal Caddesi yoğun polis ablukası altına alındı. Sabah saatlerinden itibaren caddenin ara sokakları bariyerlerle kapatılırken, yurttaşlar engellemelere rağmen ara sokaklarda toplanmaya başladı.

VALİLİK KARARIYLA ULAŞIMA ENGEL

İstanbul Valiliği’nin kararı doğrultusunda, saat 13.00 itibarıyla Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonunun İstiklal Caddesi çıkışı ve Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapatıldı.

Sabah saat 11.00’den itibaren ise Tünel Meydanı, Galatasaray Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne çıkan tüm ara sokaklara polis barikatları yerleştirildi.

POLİS MÜDAHALESİ VE GÖZALTI

Ablukaya rağmen İstiklal Caddesi çevresindeki sokaklarda bir araya gelen yurttaşlara yönelik polis müdahaleleri gerçekleşti. Nane Sokak’ta toplanan gruba müdahale eden polis, bir kişiyi gözaltına aldı.

YURTTAŞLAR KAMERAYA ÇEKİLEREK SOKAĞA ALINIYOR

Yoğun polis önlemlerine karşılık Mis Sokak ile Süslü Saksı Sokak kesişiminde toplanma başladı. İlerleyen saatlerde Süslü Saksı Sokağı'na girişlerin açıldığı, sokağa girmek isteyen yurttaşların ise polis tarafından tek sıra halinde kameraya çekilerek içeri alındığı bildirildi.