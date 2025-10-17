Gezi Parkı ihaleye çıkıyor

Gökay BAŞCAN

Ülkenin en büyük direnişlerinden birine sahne olan Gezi Parkı ihaleye çıkıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin açtığı davayı kaybetmesine rağmen fiili durumdan faydalanan İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, parkın içerisinde bulunan kafe ve çay bahçesi için ihale ilanı verdi. İhale 28 Ekim’de yapılacak.

AKP iktidarının korkulu rüyası Gezi Direnişi, 2013 yılında Taksim Yayalaştırma Projesi kapsamında parkın bulunduğu yere Topçu Kışlası’nın bir replikası ve AVM yapılmak istenmesiyle başladı. Ağaçların kesilmek istenmesi üzerine bir grup yurttaş, dozerlerin önüne yatarak katliamı durdurdu. Ağaçları kurtarmak için başlayan direniş, ülkenin dört bir yanına yayılarak AKP iktidarının gerici, baskıcı politikalarına karşı çıkan en yüksek ses oldu.

Büyük direnişten rövanş almak isteyen AKP iktidarı, Osman Kavala, Çiğdem Mater, Gökçe Yılmaz, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Ayşe Barım’ı tutuklarken Gezi Parkı’nın da mülkiyetini İBB’den aldı. Tapuda İBB’ye tahsis edilmiş olan ve mülkiyeti İBB’de bulunan Taksim Gezi Parkı, 2021’de alınan kararla Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nun 30. maddesi gereğince İnönü Meydanı 751 ada 1, 2 ve 3 parsel, Cumhuriyet mevkii 751 ada 4 parselin mülkiyeti, Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfına geçti.

MAHKEME İPTAL ETTİ

AKP iktidarının Gezi Parkı mülkiyeti üzerinden rövanş alma isteği, İBB tarafından geçen yıl yargıya taşındı. İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davada bilirkişi raporu hazırlanmasına karar verildi. Rapor doğrultusunda karar veren mahkeme, Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı adına kayıtlı tapu kayıtlarının iptali ile İBB adına tapuya kayıt ve tesciline karar verdi. Dava istinafa taşındı. İstinaf süreci devam ettiği için tapu kayıtlarının İBB’ye henüz geçmemesini fırsat bilen İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü fiili durumdan faydalandı.

FIRSATA ÇEVİRDİLER

Mahkeme kararını tanımayan müdürlük, Gezi Parkı’nın içerisindeki kafeyi kiralama ihalesine çıktı.

İhale, 28 Ekim’de İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının Zemin Kat İhale Salonu’nda yapılacak.

Yaklaşık 30 bin metrekarelik alan 3 yıllığına kiraya verilecek. Muhammen bedeli 600 bin TL olarak belirlenen ihalenin geçici teminat bedeli ise 1 milyon 656 bin TL oldu.